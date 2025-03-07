В Румынии сообщили, чем могут помочь Украине

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян сказал, что видит роль государства в качестве узла поставки союзнических сил и страны, способствующей украинскому экспорту.

Об этом чиновник сказал журналистам после саммита Евросоюза в Брюсселе 6 марта, пишет "Голос Америки".

"Итак, учитывая поставки румынское участие потребуется, чтобы знать, о чем рассуждают и какие будут элементы относительно использования нашей инфраструктуры, военных баз на территории Румынии, например, или другой инфраструктуры: морских портов, аэродромов", — рассказал Болоян.

Напомним, в конце февраля Болоян предложил Румынию в качестве хаба для размещения европейских миротворцев перед отправкой в Украину.

Добавим, что в начале марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах собрать "коалицию желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине, где Британия собирается взять на себя ведущую роль.