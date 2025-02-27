Сенат Румынии разрешил сбивать дроны над страной

Сенат Румынии принял закон, регулирующий процедуры, по которым румынская армия получает право сбивать дроны, незаконно нарушающие воздушное пространство страны.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Один из законопроектов позволяет Вооруженным силам Румынии сбивать незаконно проникающие в воздушное пространство страны дроны.

Теперь беспилотники, которые будут залетать в Румынию, могут быть уничтожены или нейтрализованы, если военными силами Румынии или НАТО не удастся взять под контроль их полет.

На территории Румынии, в частности, в селе Плауру, несколько раз обнаруживали обломки российских беспилотников.

Другой законопроект, одобренный румынскими сенаторами, регулирует осуществление военных миссий и операций на территории Румынии в мирное время.

Оба законопроекта еще должны одобрить Палата депутатов (нижняя палата парламента) и подписать президент.

Напомним, в ночь на 17 января Румыния поднимала истребители из-за атаки российских БпЛА на украинские города над Дунаем.

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