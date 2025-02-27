Сенат Румунії дозволив збивати дрони над країною

Сенат Румунії ухвалив законопроєкт, що регулює процедури, за якими румунська армія отримує право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Один із законопроєктів дозволяє Збройним силам Румунії збивати дрони, які незаконно проникають до повітряного простору країни.

Тепер безпілотники, які залітатимуть до Румунії, можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовими силами Румунії чи НАТО не вдасться взяти під контроль їхній політ.

На території Румунії, зокрема в селі Плауру, кілька разів виявляли уламки російських безпілотників.

Інший законопроєкт, який схвалили румунські сенатори, регулює здійснення військових місій та і операцій на території Румунії в мирний час.

Обидва законопроєкти ще мають схвалити Палата депутатів (нижня палата парламенту) і підписати президент.

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня Румунія підіймала винищувачі через атаку російських БпЛА на українські міста над Дунаєм.

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