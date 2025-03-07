В Казани сожгли авто работника военкомата (видео)

В российской Казани в ночь на 7 марта неизвестный сжег автомобиль работника военного комиссариата.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Казани неизвестный облил зажигательной смесью и поджег машину, оформленную на военный комиссариат Татарстана.

Соседи заметили охваченное огнем авто в 4:00 на Ботанической улице и вызвали пожарных. Пострадавших нет.

В российских пабликах распространяется видео с пожаром. На кадрах видно, как чрезвычайники пытаются потушить автомобиль.

В Казани сожгли авто работника военкомата

К слову, в России приговорили к заключению троих парней, которые планировали поджог избирательного штаба президента Владимира Путина в Барнауле.