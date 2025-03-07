У Казані спалили авто працівника військкомату (відео)

У російській Казані у ніч проти 7 березня невідомий спалив автомобіль працівника військового комісаріату.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Казані невідомий облив запалювальною сумішшю та підпалив машину, оформлену на військовий комісаріат Республіки Татарстан.

Сусіди помітили охоплене вогнем авто о 4:00 на Ботанічній вулиці та викликали пожежників. Постраждалих немає.

У російських пабліках поширюється відео з пожежею. На кадрах видно, як надзвичайники намагаються загасити авто.

У Казані спалили авто працівника військкомату

До слова, у Росії засудили до ув’язнення трьох молодиків, які планували підпал виборчого штабу президента Володимира Путіна у Барнаулі.