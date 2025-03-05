За спробу підпалити штаб Путіна трьох росіян надовго відправили за ґрати

За версією слідства, один з юнаків, виступаючи проти війни в Україні, зв'язався з представником Легіону "Свобода Росії".

Троє молодих росіян під час кампанії з виборів президента РФ 2024 року планували підпалити виборчий штаб Володимира Путіна у місті Барнаулі. Суд у Новосибірській області кваліфікував їхні дії як замах на теракт.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

За версією слідства, один з юнаків, виступаючи проти війни в Україні, зв'язався з представником Легіону "Свобода Росії" і заявив "про свою готовність вчинити теракти" на території РФ. Після цього він зі своїми знайомими почав збирати інформацію про роботу виборчого штабу Володимира Путіна у Барнаулі.

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Силовики стверджують, що засуджені виготовили саморобні запальні пристрої для підпалу будівлі, але завершити розпочате не змогли, оскільки їх затримали співробітники ФСБ.

За вироком 2-го Східного окружного військового суду РФ, який розглядав цю справу, 19-річному Дмитру Родькіну призначено покарання у вигляді 16 років позбавлення волі, 23-річному Сергію Дементьєву – 18 років, 26-річному Артему Жиленкову – 17 років. Перші три роки вони мають відбути у в'язниці, а частину терміну, що залишилася, - у колоніях суворого режиму.

Нагадаємо, раніше Росія звільнила експрацівника посольства США Марка Фогеля, якого засудили до 14 років вʼязниці за нібито "контрабанду наркотиків".

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