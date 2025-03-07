У Румунії повідомили, чим можуть допомогти Україні

Йдеться про використання румунської інфраструктури, військових баз.
Виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян сказав, що бачить роль держави як вузла постачання союзницьких сил та країни, яка сприяє українському експорту.
Про це посадовець сказав журналістам після саміту Євросоюзу у Брюсселі 6 березня, пише "Голос Америки".
"Отже, з огляду на постачання румунська участь буде потрібна, щоб знати, про що розмірковують і які будуть елементи стосовно використання нашої інфраструктури, військових баз на території Румунії, наприклад, або іншої інфраструктури: морських портів, летовищ", – розповів Болоян.
Нагадаємо, в кінці лютого Болоян запропонував Румунію як хаб для розміщення європейських миротворців перед відправленням до України.
Додамо, що на початку березня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про плани зібрати "коаліцію охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, де Британія збирається взяти на себе провідну роль.
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