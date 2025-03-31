У предприятий есть последний день для бронирования сотрудников от мобилизации

Бронирование работников

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В Украине предприятия получили дополнительное время до 31 марта 2025 для подтверждения критичности и бронирования работников. Сегодня истекает срок, и те, кто не успел оформить бронирование, могут быть мобилизованы.

Об этом рассказал народный депутат Александр Федиенко в Telegram.

«Хочу напомнить, что уже сегодня истекает срок, до которого учреждения и предприятия обязаны были подтвердить свою критичность, и в случае необходимости забронировать своих сотрудников, — написал он.

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По его словам, если работник не успел забронироваться от мобилизации, он может быть призван на военную службу.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 апреля для «критических» предприятий больше не будет действовать «быстрое бронирование» и возвращается стандартный срок бронирования в «Дії» - 72 часа.

Также сообщалось о том, что адвокат Катерина Анищенко рассказывала, что бронирование от мобилизации не гарантирует защиты от призыва. Она пояснила, что некоторые работодатели требуют прохождения ВЛК для бронирования, хотя закон этого не предусматривает. Это касается как тех, кто подтверждает пригодность к службе, так и работников, ранее не проходивших военно-врачебную комиссию.