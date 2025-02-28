Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных

Изменения направлены на упрощение и уточнение процесса.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и определения критически важных предприятий.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельнычук.

Изменения касаются учета мобилизованных работников после 18 мая 2024 года, отмены 72-часовой проверки для госорганов во время бронирования, сокращения срока аннулирования отсрочки до пяти дней, уточнения критериев определения предприятий критически важными.

Главные изменения в порядке бронирования военнообязанных:

учет мобилизованных работников: в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут вносить работников, призванных на службу после 18 мая 2024 года;

отмена 72-часовой проверки: государственные органы больше не должны будут проводить проверку данных о работниках при бронировании;

сокращение срока аннулирования отсрочки: правительство до пяти дней уменьшило срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций;

обновление критерия средней заработной платы: для определения предприятий критически важными будет применяться месячный период расчета средней зарплаты;

электронное взаимодействие реестров: Пенсионный фонд и Министерство цифровой трансформации получили поручение обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.

Напомним, ранее ТСН.ua информировал, что изменится в бронировании для военнообязанных после 1 марта.