Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних

Зміни спрямовані на спрощення та уточнення процесу.
Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та визначення критично важливих підприємств.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зміни стосуються врахування мобілізованих працівників після 18 травня 2024 року, скасування 72-годинної перевірки для держорганів під час бронювання, скорочення терміну анулювання відстрочки до п’яти днів, уточнення критеріїв визначення підприємств критично важливими.
Головні зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних:
- врахування мобілізованих працівників: до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, вноситимуть працівників, призваних на службу після 18 травня 2024 року;
- скасування 72-годинної перевірки: державні органи більше не повинні будуть проводити перевірку даних про працівників під час бронювання;
- скорочення терміну анулювання відстрочки: уряд до п’яти днів зменшив термін скасування відстрочки для працівників підприємств, установ та організацій;
- оновлення критерію середньої заробітної плати: для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої зарплати;
- електронна взаємодія реєстрів: Пенсійний фонд та Міністерство цифрової трансформації отримали доручення забезпечити інтеграцію реєстрів для автоматичної перевірки відповідності зарплатних критеріїв військовозобов’язаних.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua інформував, що зміниться у бронюванні для військовозобов’язаних після 1 березня.
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