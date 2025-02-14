Є відстрочка, але прийшла повістка: юрист пояснив, що робити

Юрист нагадав, що якщо не забрати повістку з пошти, вона все одно вважатиметься врученою.

Є кілька причин, чому люди з відстрочкою від мобілізації можуть отримати повістку поштою. Юрист Дмитро Дончак пояснив, що робити у такому разі.

Про це йдеться на порталі B2B Consult.

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні повістки можуть вручатися військовозобов'язаним не лише особисто, а й через поштову службу. Вони можуть надходити навіть тим чоловікам, які мають відстрочку від призову.

За словами юриста, відправити повістку особі з відстрочкою можуть через:

плутанину з даними у ТЦК та СП;

невнесення інформації про відстрочку.

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Дончак зазначив – якщо є відстрочка від мобілізації, хвилюватися через повістку з ТЦК не варто. Проте, якщо лист не забрати, повістка все одно вважатиметься врученою, незалежно від обставин, що може спричинити відповідальність.

"Як наслідок – ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", – пояснив правник.

Він порадив у будь-якому разі забрати лист. Після цього варто прийти до ТЦК та показати документ із підтвердженням відстрочки.

Нагадаємо, для подовження дії оформленої відстрочки більше не потрібно надсилати новий запит у застосунку "Резерв+", а достатньо лише оновити військовий документ.