Есть отсрочка, но пришла повестка: юрист объяснил, что делать

Юрист напомнил, что если не забрать повестку из почты, она все равно будет считаться врученной.

Есть несколько причин, почему люди с отсрочкой от мобилизации могут получить повестку по почте. Юрист Дмитрий Дончак объяснил, что делать в таком случае.

Об этом говорится на портале B2B Consult.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации в Украине повестки могут вручаться военнообязанным не только лично, но и через почтовую службу. Они могут поступать даже тем мужчинам, у которых есть отсрочка от призыва.

По словам юриста, отправить повестку лицу с отсрочкой могут из-за:

путаницы с данными в ТЦК и СП;

невнесения информации об отсрочке.

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Дончак отметил – если есть отсрочка от мобилизации, волноваться из-за повестки из ТЦК не стоит. Однако, если письмо не забрать, повестка все равно будет считаться врученной, независимо от обстоятельств, что может повлечь за собой ответственность.

"Как следствие – вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) будет считать, что мужчина не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", – объяснил юрист.

Он посоветовал в любом случае забрать письмо. После этого следует прийти в ТЦК и показать документ с подтверждением отсрочки.

Напомним, для продления действия оформленной отсрочки больше не нужно посылать новый запрос в приложении "Резерв+", а достаточно только обновить военный документ.