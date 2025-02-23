РФ будет обновлять старые бомбардировщики, но есть нюанс: экс-консультант Пентагона раскрыл планы врага на Ту-160

Россия полагается на модернизацию устаревших платформ, ведь нет возможности разработать современные.

Из-за упадка российской аэрокосмической отрасли и ограниченного проектного потенциала стратегия страны-агрессорки относительно дальней авиации состоит только в модернизации устаревших платформ, а не разработке новых самолетов. Речь идет о парке старых бомбардировщиков Ту-160. Это заставляет усомниться в будущем стратегических воздушных сил РФ.

Об этом сказал эксперт и эксконсультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон, говорится в материале издания 19FortyFive.

РФ хочет усилить стратегические бомбардировщики с помощью современной авионики и новых серийных моделей. Однако есть проблема.

"Оригинальная конструкция бомбардировщика достаточно старая, ведь используется еще со времен холодной войны", – пишет Рубен Ф. Джонсон.

По его словам, так называемая "Программа Ту-160М2", которую объявили еще в 2015-м, предусматривала тогда капитальный ремонт 16 имеющихся самолетов и строительство 50 новых, но прогресс замедлился из-за санкций и ограниченности ресурсов.

"Между тем предложенный Россией стелс-бомбардировщик следующего поколения ПАК-ДА остается маловероятным из-за технологических и кадровых ограничений", — сказал эксперт.

По его мнению, из-за упадка аэрокосмической отрасли и ограниченного проектного потенциала российская стратегия дальней авиации возлагается на модернизацию устаревших платформ, а не на разработку новых самолетов, из-за чего есть сомнения в будущих возможностях стратегических воздушных сил РФ.

Эксперт пояснил, что в 2015 году россияне заявили о парке бомбардировщиков Ту-160, который должен резко вырасти как по качеству, так и по размеру. Они отмечали, что 16 их старых самолетов будут полностью отремонтированы и оснащены совершенно новыми бортовыми системами. Еще 50 самолетов будет построено с конвейера на заводе Казанского авиационного производственного объединения, где сначала был построен этот самолет.

Издание также привело цитату замминистра обороны РФ по вопросам закупок Юрия Борисова, который в 2015 году заявлял, что "любые новые типы самолетов будут сказываться как Ту-160М2, и по нашим планам, это, скорее всего, произойдет где-то после 2023 года".

Эксперт также привел еще одну причину, по которой РФ не может разработать новые самолеты.

"Российская рабочая сила в оборонном секторе составляет лишь небольшую часть от бывшей советской численности, из-за еще уменьшаются ее возможности заниматься каким-либо серьезным проектированием и производством самолетов", — отметил Джонсон.

По его словам, многие работники ушли на пенсию и не были заменены, а в самом российском оборонном секторе произошли глубокие сокращения. По оценкам, численность персонала в наиболее важных конструкторских бюро составляет менее 10% от пика развития сектора в 1980-х годах.

"Количество людей в том, что осталось от сектора исследований и разработок самолетов, достаточно лишь для проведения программ модернизации или модификации. Нет никакого способа, чтобы это небольшое количество людей могло спроектировать или построить что-то новое — даже если все они гении", — сказал он.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов прокомментировал информацию о вероятной подготовке мощного массированного удара по Украине 24 февраля.

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