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Пісні палюшки з песто: новий рецепт традиційної страви
Палюшки “люблять” будь-які додатки.
Палюшки - страва української кухні з картопляного пюре. Цікавим є те, що її можна приготувати на будь-який смак. Адже чи не головне у ній - додатки чи соус. Спеціально до посту можна приготувати пісні палюшки та з пісною заправкою.
ТСН.ua ділиться рецептом палюшок з песто від переможниці "МастерШеф" Аліни Бурик.
Інгредієнти:
700 г картоплі (вже очищеної)
1 ст. л солі сіль
духмяний перець
лавровий лист
50 г кокосових вершків
250 г борошна
100 г кешʼю (попередньо замочити на декілька годин у холодній воді)
3 зубчика часнику
80 г шпинату
20 г базиліку
1 авокадо
2 ст.л. лимонного соку
75 г оливкова олія.
Приготування
Поріжте картоплю невеликими кубиками, залийте водою. Додайте духмяний перець, сіль, лавровий лист.
Коли картопля приготується - зілліть воду, додайте борошно та кокосові вершки. Замісіть тісто, розділіть його на частини і з кожної - зробіть ковбаски. Розріжте її на шматочки по кілька сантиметрів. Відваріть у кип’яченій воді.
Приготуйте соус. У блендері подрібніть кеш’ю, шпинат, базилік, авокадо. Додайте лимонний сік і оливкову олію, сіль та перець.
На сковорідку викладіть зелену суміш та палюшки. Добре перемішайте та проваріть кілька хвилин.