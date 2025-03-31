Пісні палюшки з песто: новий рецепт традиційної страви

Соус песто. / © Credits

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Палюшки - страва української кухні з картопляного пюре. Цікавим є те, що її можна приготувати на будь-який смак. Адже чи не головне у ній - додатки чи соус. Спеціально до посту можна приготувати пісні палюшки та з пісною заправкою.

ТСН.ua ділиться рецептом палюшок з песто від переможниці "МастерШеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти:

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700 г картоплі (вже очищеної)

1 ст. л солі сіль

духмяний перець

лавровий лист

50 г кокосових вершків

250 г борошна

100 г кешʼю (попередньо замочити на декілька годин у холодній воді)

3 зубчика часнику

80 г шпинату

20 г базиліку

1 авокадо

2 ст.л. лимонного соку

75 г оливкова олія.

Приготування

Поріжте картоплю невеликими кубиками, залийте водою. Додайте духмяний перець, сіль, лавровий лист. Коли картопля приготується - зілліть воду, додайте борошно та кокосові вершки. Замісіть тісто, розділіть його на частини і з кожної - зробіть ковбаски. Розріжте її на шматочки по кілька сантиметрів. Відваріть у кип’яченій воді. Приготуйте соус. У блендері подрібніть кеш’ю, шпинат, базилік, авокадо. Додайте лимонний сік і оливкову олію, сіль та перець. На сковорідку викладіть зелену суміш та палюшки. Добре перемішайте та проваріть кілька хвилин.