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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Пісні палюшки з песто: новий рецепт традиційної страви

Палюшки “люблять” будь-які додатки.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Соус песто.

Соус песто. / © Credits

Палюшки - страва української кухні з картопляного пюре. Цікавим є те, що її можна приготувати на будь-який смак. Адже чи не головне у ній - додатки чи соус. Спеціально до посту можна приготувати пісні палюшки та з пісною заправкою.

ТСН.ua ділиться рецептом палюшок з песто від переможниці "МастерШеф" Аліни Бурик.

Інгредієнти:

  • 700 г картоплі (вже очищеної)

  • 1 ст. л солі сіль

  • духмяний перець

  • лавровий лист

  • 50 г кокосових вершків

  • 250 г борошна

  • 100 г кешʼю (попередньо замочити на декілька годин у холодній воді)

  • 3 зубчика часнику

  • 80 г шпинату

  • 20 г базиліку

  • 1 авокадо

  • 2 ст.л. лимонного соку

  • 75 г оливкова олія.

Приготування

  1. Поріжте картоплю невеликими кубиками, залийте водою. Додайте духмяний перець, сіль, лавровий лист.

  2. Коли картопля приготується - зілліть воду, додайте борошно та кокосові вершки. Замісіть тісто, розділіть його на частини і з кожної - зробіть ковбаски. Розріжте її на шматочки по кілька сантиметрів. Відваріть у кип’яченій воді.

  3. Приготуйте соус. У блендері подрібніть кеш’ю, шпинат, базилік, авокадо. Додайте лимонний сік і оливкову олію, сіль та перець.

  4. На сковорідку викладіть зелену суміш та палюшки. Добре перемішайте та проваріть кілька хвилин.

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