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Когда Украина получит дополнительные самолеты F-16 и откуда они прилетят
Премьер-министр Бельгии заверил, что до конца года придет определенное количество.
Украина получит самолеты F-16 от Бельгии, как только сама будет иметь F-35.
Об этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 8 апреля.
Украина получит два самолета F-16 от Бельгии до конца этого года, но на запасные части, добавил Барт де Вевер.
«Мы обещали стать самым крупным поставщиком F-16 для Украины. Конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году. Два самолета поступят в следующем году», — сказал он.
Премьер-министр выразил надежду, что их будет больше.
«Но мы ожидаем F-35. Со стороны нас нет никаких задержек. Как только мы получим F-35, сразу Украина может получить F-16. Те F-16, которые мы обещали, сразу доставим в Украину», — заверил он.
Напомним, отношение Бельгии к потенциальной военной миссии в Украине «позитивно». Впрочем, «осторожное», о чем говорилось раньше.
Как заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс, Брюссель «смотрит на это с положительной точки зрения, но на этом этапе остается осторожным».
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