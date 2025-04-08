Когда Украина получит дополнительные самолеты F-16 и откуда они прилетят

F-16 передаст Бельгию / © Associated Press

Реклама

Украина получит самолеты F-16 от Бельгии, как только сама будет иметь F-35.

Об этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве 8 апреля.

Украина получит два самолета F-16 от Бельгии до конца этого года, но на запасные части, добавил Барт де Вевер.

Реклама

«Мы обещали стать самым крупным поставщиком F-16 для Украины. Конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году. Два самолета поступят в следующем году», — сказал он.

Премьер-министр выразил надежду, что их будет больше.

«Но мы ожидаем F-35. Со стороны нас нет никаких задержек. Как только мы получим F-35, сразу Украина может получить F-16. Те F-16, которые мы обещали, сразу доставим в Украину», — заверил он.

Напомним, отношение Бельгии к потенциальной военной миссии в Украине «позитивно». Впрочем, «осторожное», о чем говорилось раньше.

Как заявил посол Бельгии в Украине Люк Якобс, Брюссель «смотрит на это с положительной точки зрения, но на этом этапе остается осторожным».

Читайте также: