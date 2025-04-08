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Коли Україна отримає додаткові літаки F-16 і звідки вони прилетять
Прем’єр-міністр Бельгії запевнив, що до кінця року надійде певна кількість.
Україна отримає літаки F-16 від Бельгії, щойно сама буде мати F-35.
Про це прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конфереції в Києві 8 квітня.
Україна отримає два літаки F-16 від Бельгії до кінця цього року, але на запасні частини, додав Барт де Вевер.
«Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. Звичайно, ми будемо дотримуватися своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року. Два літаки надійдуть наступного року», — сказав він.
Прем’єр-міністр висловив сподівання, що їх буде більше.
«Але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає. Як тільки ми отримаємо F-35, одразу Україна може отримати F-16. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо в Україну», — запевнив він.
Нагадаємо, ставлення Бельгії до потенційної військової місії в Україні "позитивне". Втім, "обережне", про що йшлося раніше.
Як заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс, Брюссель "дивиться на це з позитивної точки зору, але на цьому етапі залишається обережною".
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