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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли Україна отримає додаткові літаки F-16 і звідки вони прилетять

Прем’єр-міністр Бельгії запевнив, що до кінця року надійде певна кількість.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
F-16

F-16 передасть Бельгія / © Associated Press

Україна отримає літаки F-16 від Бельгії, щойно сама буде мати F-35.

Про це прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конфереції в Києві 8 квітня.

Україна отримає два літаки F-16 від Бельгії до кінця цього року, але на запасні частини, додав Барт де Вевер.

«Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. Звичайно, ми будемо дотримуватися своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року. Два літаки надійдуть наступного року», — сказав він.

Прем’єр-міністр висловив сподівання, що їх буде більше.

«Але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає. Як тільки ми отримаємо F-35, одразу Україна може отримати F-16. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо в Україну», — запевнив він.

Нагадаємо, ставлення Бельгії до потенційної військової місії в Україні "позитивне". Втім, "обережне", про що йшлося раніше.

Як заявив посол Бельгії в Україні Люк Якобс, Брюссель "дивиться на це з позитивної точки зору, але на цьому етапі залишається обережною".

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