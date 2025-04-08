Україні треба стати частиною європейського газового ринку - «Центр Разумкова»

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Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Україні слід інтегрувати на комерційній основі український ринок з європейським ринком для того, щоб заходили європейські трейдери, щоб наші споживачі через трейдерів могли купувати газ на нашій біржі власній» - сказав він.

Омельченко пояснив, що Україна має значний дефіцит коштів, і що ті гроші що є, йдуть на оборонну промисловість.

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«Зараз знімати гроші з оборонної промисловості і Збройних сил, направляти на закупівлю природного газу, мені здається, це не найкращий варіант, тому потрібно вишукувати ту модель ринку, про яку сказав керівник Енергетичного співтовариства», - наголосив він.

Раніше радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що залучення приватних трейдерів і перегляд механізму ПСО допоможе зберегти газовий баланс України.