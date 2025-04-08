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- Война
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Вытеснят ли FPV-дроны беспилотники на оптоволокне: военный объяснил ситуацию
Несмотря на активное использование этих беспилотников, украинские военные адаптируются к новым вызовам и находят эффективные способы противодействия новой угрозе в поле боя.
На войне в Украине дроны на оптоволокне стали использовать как украинские военные, так и российские кафиры. Эта технология имеет свои преимущества, но в то же время не лишена недостатков.
Об этом сообщил офицер 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сергей "Скалуна" для 24 канала.
По его словам, такие беспилотники не смогут вытеснить классические FPV-дроны, хотя и дают противнику дополнительные возможности.
Среди главных преимуществ этих беспилотников – надежная связь, что увеличивает точность поражения.
Однако их применение имеет серьезные ограничения:
Малая дальность полета.
Низкая маневровность.
Ограниченная полезная нагрузка.
Высокая цена.
"Я рассматриваю дроны на оптоволокне как дополнительную опцию, расширяющую возможности врага. Но из-за их существенных ограничений они точно не заменят FPV-дроны в ближайшее время", - подчеркнул Скалун.
Напомним, по словам Зеленского, с начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных моделей дронов с оптоволоконной системой управления . Над их производством уже работает 11 украинских предприятий.