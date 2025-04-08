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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Вытеснят ли FPV-дроны беспилотники на оптоволокне: военный объяснил ситуацию

Несмотря на активное использование этих беспилотников, украинские военные адаптируются к новым вызовам и находят эффективные способы противодействия новой угрозе в поле боя.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Беспилотник на оптоволокне: новая угроза или технология с ограниченными возможностями

Беспилотник на оптоволокне: новая угроза или технология с ограниченными возможностями

На войне в Украине дроны на оптоволокне стали использовать как украинские военные, так и российские кафиры. Эта технология имеет свои преимущества, но в то же время не лишена недостатков.

Об этом сообщил офицер 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сергей "Скалуна" для 24 канала.

По его словам, такие беспилотники не смогут вытеснить классические FPV-дроны, хотя и дают противнику дополнительные возможности.

Среди главных преимуществ этих беспилотников – надежная связь, что увеличивает точность поражения.

Однако их применение имеет серьезные ограничения:

  • Малая дальность полета.

  • Низкая маневровность.

  • Ограниченная полезная нагрузка.

  • Высокая цена.

"Я рассматриваю дроны на оптоволокне как дополнительную опцию, расширяющую возможности врага. Но из-за их существенных ограничений они точно не заменят FPV-дроны в ближайшее время", - подчеркнул Скалун.

Напомним, по словам Зеленского, с начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных моделей дронов с оптоволоконной системой управления . Над их производством уже работает 11 украинских предприятий.

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