Вытеснят ли FPV-дроны беспилотники на оптоволокне: военный объяснил ситуацию

Беспилотник на оптоволокне: новая угроза или технология с ограниченными возможностями

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На войне в Украине дроны на оптоволокне стали использовать как украинские военные, так и российские кафиры. Эта технология имеет свои преимущества, но в то же время не лишена недостатков.

Об этом сообщил офицер 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis Сергей "Скалуна" для 24 канала.

По его словам, такие беспилотники не смогут вытеснить классические FPV-дроны, хотя и дают противнику дополнительные возможности.

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Среди главных преимуществ этих беспилотников – надежная связь, что увеличивает точность поражения.

Однако их применение имеет серьезные ограничения:

Малая дальность полета.

Низкая маневровность.

Ограниченная полезная нагрузка.

Высокая цена.

"Я рассматриваю дроны на оптоволокне как дополнительную опцию, расширяющую возможности врага. Но из-за их существенных ограничений они точно не заменят FPV-дроны в ближайшее время", - подчеркнул Скалун.

Напомним, по словам Зеленского, с начала года в Украине появилось более 20 новых сертифицированных моделей дронов с оптоволоконной системой управления . Над их производством уже работает 11 украинских предприятий.