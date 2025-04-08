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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Пухкі оладки без молока і яєць: рецепт пісної страви

Подавати такі оладки можна з варенням або рослинною сметаною.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оладки.

Оладки / © Credits

Пухкі оладки на сніданок — гарна ідея. Що важливо — приготувати їх можна пісними. Оладки вийдуть не менш смачними.

Рецепт пісних оладок — у матеріалі ТСН.ua.

Інгредієнти:

  • 300 г борошна

  • 1,5 склянки води

  • 1 ч. л. сухих дріжджів

  • 2 ст. л. цукру

  • 2 ст. л. олії

Приготування:

  1. У глибокій мисці змішайте дріжджі й цукор. Залийте ледь теплою водою та перемішайте. Залиште на 10 хвилин.

  2. Висипте до миски половину муки. Почніть замішувати тісто — спочатку ложкою, а потім руками, додаючи решту борошна. Тісто має вийти липке й густе. Накрийте миску рушником і залиште на 30 хв.

  3. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні, ложкою викладіть тісто. Смажте по 3 хв з кожного боку до золотавої скоринки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати пісний гарбузовий кекс до чаю чи кави.

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