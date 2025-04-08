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Пухкі оладки без молока і яєць: рецепт пісної страви
Подавати такі оладки можна з варенням або рослинною сметаною.
Пухкі оладки на сніданок — гарна ідея. Що важливо — приготувати їх можна пісними. Оладки вийдуть не менш смачними.
Рецепт пісних оладок — у матеріалі ТСН.ua.
Інгредієнти:
300 г борошна
1,5 склянки води
1 ч. л. сухих дріжджів
2 ст. л. цукру
2 ст. л. олії
Приготування:
У глибокій мисці змішайте дріжджі й цукор. Залийте ледь теплою водою та перемішайте. Залиште на 10 хвилин.
Висипте до миски половину муки. Почніть замішувати тісто — спочатку ложкою, а потім руками, додаючи решту борошна. Тісто має вийти липке й густе. Накрийте миску рушником і залиште на 30 хв.
Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні, ложкою викладіть тісто. Смажте по 3 хв з кожного боку до золотавої скоринки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати пісний гарбузовий кекс до чаю чи кави.