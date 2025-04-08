Квітневі морози в Україні: чому весна прийшла зі снігом

Похолодання у квітні / © Pixabay

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Другий місяць весни 2025 року в Україні приніс різке похолодання — на заміну аномально теплій зимі прийшли морози та снігопади в багатьох регіонах.

ТСН.ua дізнавався, чому весною вдарили морози та як погодні зміни вплинуть на українців.

Зимова погода у квітні

Синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха розповіла, що протягом цього тижня (з 7 по 13 березня, — ред.) в Україні затримається холодне повітря.

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«Поки утримується повітряна маса арктичного походження. До суботи вона зберігатиме свої позиції», — зазначила Наталія.

За її словами, саме це зумовить холодні дні та нічні заморозки. Трохи коливатиметься атмосферний тиск через атмосферні фронти, які надходять до України.

Зокрема, у середу, 9 квітня опади припиняться, але не по всій країні, а 10−11 квітня очікується атмосферний фронт з північного заходу, який принесе помірний мокрий сніг.

Так, 12 квітня будуть дощ та мокрий сніг вночі у західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях, а вдень — на півдні та в Карпатах.

Температура повітря цього тижня переважатиме «не дуже приємна», каже експертка. Адже поки що залишаються нічні заморозки у повітрі: 0…-5 градусів, а в Карпатах −6…−11. Вдень по країні лише +1…+4, на півдні та південному сході повітря прогріється +9.

Птуха наголошує, що про себе нагадає ожеледиця на дорогах західних та частково північних і центральних областей.

Причина різкого похолодання у квітні

Більшість українських метеорологів пояснюють мінусову температуру у квітні різкою зміною циркуляції атмосфери та зміною клімату, коли традиційні сезонні межі стають менш чіткими.

Наталія Птуха в інтерв’ю 24 Каналу розповіла, що різке зниження температури у квітні, — це компенсація за аномально теплу зиму й початок весни.

Проте, синоптикиня наголосила, що аномальним таке похолодання назвати не можна.

За її словами, у кліматичний період з 1991 до 2021 — 2022 років, — були перші декади квітня і з морозами, і зі сніговим покривом. Зокрема, у 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 роках у перших декадах квітня температура повітря знижувалася до від’ємних значень.

Подекуди в різних регіонах міг утворюватися сніговий покрив.

«Тому це не є чимось надто аномальним. Але на фоні того, що в нас березень був надзвичайно теплий, практично найтепліший за всю історію спостережень у деяких регіонах, і розпочалася вегетація рослин досить рано, тому зараз ось таке зниження температури, особливо для плодових дерев, звичайно, буде дуже негативним», — наголосила Наталія Птуха.

Вона зауважила, що абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 — -16 градусів.

Українські школи переходять на дистанційку

Через значне похолодання, чимало навчальних закладів (школи та дитсадочки) у кількох регіонах України переходять на дистанційне навчання.

Місцева влада ухвалює відповідні рішення задля безпеки й комфорту учнів та педагогів, передає РБК-Україна.

Дистанційне навчання запровадили у таких регіонах:

Одеса;

Подільська громада (Одеської області);

Бучанська громада;

Рівненська громада;

50 шкіл у Кіровоградській області (зокрема у Світловодській міській ТГ);

Навчальні заклади у Кропивницькому;

Луцька громада;

Городоцька громада (Хмельницька область).

Як зміна погоди впливає на врожай

Еколог та геоботанік Яків Дідух попередив, що через зниження температури у квітні ранніх абрикосів чекати не варто.

За його словами, будь-які температурні відхилення від норми — це для аграрного сектору погано. Проте аграрії розуміють ризики, тому готуються до різних варіантів

«Вони садять різні сорти, не тільки ранні, якщо нема врожаю одного, то буде врожай другого. Аграрії вже адаптувались до цих змін. Добре, що пішли ранньовесняні дощі. Це для природи спасіння, бо земля набирає вологи та сприятиме гарному врожаю», — додав Яків Дідух.

Коли в Україні настане потепління

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що незабаром до України прийде справжня весна — морози відступлять.

За її словами, з 10 квітня погода почне змінюватися — з заходу насувається новий циклон.

Він принесе більше опадів та сильніший вітер, що зробить погодні умови некомфортними.

«В Україні вже від Вербної неділі, приблизно з середини квітня, нарешті прийде справжнє весняне потепління. Температура підніметься до +12…+18 градусів», — зауважила Діденко.

Прогноз погоди на Великдень

За словами синоптиків, за тиждень до свята погода буде прохолодною, проте 20 квітня вона має бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами.

За попереднім прогнозом, очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас на більшості території країни опадів не очікується.

У південних областях температура коливатиметься між +15 та +18 градусами, тоді як у західних регіонах — від +10 до +15 градусів. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах +10 +15 градусів.

Народний синоптик Володимир Деркач у коментарі «Главреду» повідомляв, що на початку квітня справжнього весняного тепла не буде — один-два теплі дні змінюватимуться на два-три прохолодні з опадами. Така погода триватиме майже до кінця першої декади.

Також він повідомив, що друга декада квітня буде неоднорідною: спочатку волого та вітряно, з можливими невеликими заморозками вночі та помірно плюсовою температурою вдень. До кінця декади потеплішає, а опади припиняться.

У третій декаді місяця спочатку збережеться тепла погода, але потім трохи похолодає з короткочасними опадами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли варто садити овочі, фрукти та квіти.

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