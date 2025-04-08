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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
157
Время на прочтение
2 мин

Топ-3 "корчей" для фронта: что нужно знать военным

Журналист, который занимается ремонтом автомобилей для военных, назвал топ-3 идеальных «корчей» для фронта.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Пикапы для фронта. Фото иллюстративное

Пикапы для фронта. Фото иллюстративное / © facebook.com/TarChmut

Украинский журналист, занимающийся ремонтом авто для фронта, Дмитрий Рясной назвал топ-3 пикапов, которые лучше всего подходят для выполнения задач на фронте.

Об этом он сказал в интервью Армии FM.

Nissan Navara D22

Лидером он назвал Nissan Navara D22.

Скрин из видео Армия FM.

Скрин из видео Армия FM.

«Это машина условно 2000 года. Она неприятная на трассе. У нее всего 5 передач. Она медленная, она некомфортная. Но для войны лучше машины, чем эта, я не знаю. Она терпит очень многое и прощает очень много ошибок, даже по топливной системе. Там более простая топливная система», — говорит журналист.

Скрин из видео Армия FM.

Скрин из видео Армия FM.

Mitsubishi L200 2000 года выпуска

На втором месте в рейтинге Рясного — Mitsubishi L200 более старых моделей, примерно 2000 года выпуска.

Третья — Mitsubishi L200 2005-2006 годов выпуска

«Почему она — потому что у нее достаточно высокий клиренс и у нее механическое включение и отключение полного привода», — объясняет эксперт.

Также Рясной посоветовал покупать машины для армии в Британии.

«Все машины, которые мы покупали, 99% — это машины из Англии. В Англии самый большой выбор и самые низкие цены. Покупка машин проводится на аукционах. Англичан очень пугают какие-то технические проблемы. На аукционе выгоднее покупать, потому что эти машины идут к нам с небольшими поломками, которые мы ремонтируем здесь», — отмечает волонтер.

Скрин из видео Армия FM.

Скрин из видео Армия FM.

Ранее мы писали, какие электромобили стали самыми популярными в марте.

Дата публикации
Количество просмотров
157
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