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Топ-3 "корчей" для фронта: что нужно знать военным
Журналист, который занимается ремонтом автомобилей для военных, назвал топ-3 идеальных «корчей» для фронта.
Украинский журналист, занимающийся ремонтом авто для фронта, Дмитрий Рясной назвал топ-3 пикапов, которые лучше всего подходят для выполнения задач на фронте.
Об этом он сказал в интервью Армии FM.
Nissan Navara D22
Лидером он назвал Nissan Navara D22.
«Это машина условно 2000 года. Она неприятная на трассе. У нее всего 5 передач. Она медленная, она некомфортная. Но для войны лучше машины, чем эта, я не знаю. Она терпит очень многое и прощает очень много ошибок, даже по топливной системе. Там более простая топливная система», — говорит журналист.
Mitsubishi L200 2000 года выпуска
На втором месте в рейтинге Рясного — Mitsubishi L200 более старых моделей, примерно 2000 года выпуска.
Третья — Mitsubishi L200 2005-2006 годов выпуска
«Почему она — потому что у нее достаточно высокий клиренс и у нее механическое включение и отключение полного привода», — объясняет эксперт.
Также Рясной посоветовал покупать машины для армии в Британии.
«Все машины, которые мы покупали, 99% — это машины из Англии. В Англии самый большой выбор и самые низкие цены. Покупка машин проводится на аукционах. Англичан очень пугают какие-то технические проблемы. На аукционе выгоднее покупать, потому что эти машины идут к нам с небольшими поломками, которые мы ремонтируем здесь», — отмечает волонтер.
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