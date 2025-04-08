Топ 3 "корчів" для фронту: що потрібно знати військовим

Пікапи для фронту. Фото ілюстративне / © facebook.com/TarChmut

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Український журналіст, який займається ремонтом авто для фронту, Дмитро Рясний назвав топ-3 пікапи, які найкраще підходять для виконання завдань на фронті.

Про це він сказав в інтерв’ю Армія FM.

Nissan Navara D22

Лідером він назвав Nissan Navara D22.

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Скрин з відео Армія FM.

«Це машина умовно 2000 року. Вона неприємна на трасі. В неї лише 5 передач. Вона повільна, вона некомфортна. Але для війни кращої машини, ніж ця, я не знаю. Вона терпить дуже багато і прощає дуже багато помилок, навіть по паливній системі. Там простіша паливна система», — каже журналіст.

Скрин з відео Армія FM.

Mitsubishi L200 2000 року випуску

На другому місці у рейтинзі Рясного — Mitsubishi L200 старіших моделей, приблизно 2000 року випуску.

Третя — Mitsubishi L200 2005-2006 років випуску

«Чому вона — бо в неї досить високий кліренс і в неї механічне увімкнення і відмикання повного приводу», — пояснює експерт.

Також Рясний порадив купляти автівки для армії у Британії. Всі машини, які ми купували — 99% це машини з Англії. В Англії найбільший вибір і найменші ціни. Купівля машин здійснюється на аукціонах. Англійців дуже лякають якісь технічні проблеми. На аукціоні вигідніше купляти, бо ці машини йдуть до нас з невеличкими поломками, які ми тут ремонтуємо», — зазначає волонтер.

Скрин з відео Армія FM.

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