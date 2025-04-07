Tesla Model 3 / © apnews.com

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Стало відомо, які моделі автомобілів найчастіше не проходили тестування та стали потенційним розчаруванням для майбутнього власника.

Про це повідомив Interia.

Асоціації технічного нагляду TÜV на основі понад 10 мільйонів перевірок автомобілів у Німеччині склали звіт про несправності авто.

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Вік автомобілів

Дані TÜV показують, що 20,6% автомобілів у Німеччині не пройшли перевірку (на 0,1% більше ніж торік). Частково це може бути пов’язано зі старінням німецького автопарку — середній вік становить 10,1 року. Серед авто віком від 2 до 3 років 6,4% машин не здолали обов’язковий техогляд. Для автомобілів віком від 8 до 9 років ця частка становить 23%, а для 12-13-річних машин — 28,1%.

Авто віком від 2 до 3 років

Tesla Model 3 (14,2% з серйозними дефектами);

Ford Mondeo (13,2%);

Skoda Scala (11,8%).

Авто віком від 4 до 5 років

Tesla Model 3 (19,7%);

Volkswagen Sharan (17,7%);

BMW 5/6 серії (17,7%).

Авто віком від 6 до 7 років

Dacia Dokker (26,5%);

Dacia Duster (24,3%);

BMW 5/6 серії (23,6%).

Авто віком від 8 до 9 років

Dacia Dokker (30,9%);

Dacia Duster (29,7%);

Dacia Sandero (28,6%).

Авто віком від 10 до 11 років

Dacia Logan (39,6%);

Dacia Duster (34,1%);

Renault Twingo (33%).

Авто віком від 12 до 13 років

Renault Twingo (41,5%);

Dacia Logan (41%);

Renault Clio (39,8%).

Найгірші марки

Погані результати Dacia не є несподіванкою. Бюджетний бренд часто потрапляє в руки водіїв, які не можуть дозволити собі техобслуговування на авторизованих СТО, й з віком стан машин лише погіршується.

Загалом автомобілі Groupe Renault не можна назвати найвитривалішими: Renault Twingo мав середній пробіг лише 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.

Величезного провалу зазнав бренд Tesla та його найпопулярніша Model 3. Електромобіль потрапив на перше місце в рейтингу найбільш несправних автомобілів у двох категоріях: серед машин віком від 2 до 3 років та від 4 до 5 років. В останній категорії популярний електромобіль мав частку дефектів 19,7%, що вище, ніж у 13-річного Mitsubishi ASX.

Раніше ТСН.ua повідомляв, які електромобілі купують українці.