Tesla Model 3 / © apnews.com

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Стало известно, какие модели автомобилей чаще всего не проходили тестирование и стали потенциальным разочарованием будущего владельца.

Об этом сообщил Interia.

Ассоциации технического надзора TÜV на основе более 10 миллионов проверок автомобилей в Германии составили отчет о неисправностях авто.

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Возраст автомобилей

Данные TÜV показывают, что 20,6% автомобилей в Германии не прошли проверку (на 0,1% больше, чем в прошлом году). Частично это может быть связано со старением немецкого автопарка — средний возраст составляет 10,1 года. Среди авто в возрасте от 2 до 3 лет 6,4% машин не одолели обязательный техосмотр. Для автомобилей от 8 до 9 лет эта доля составляет 23%, а для 12-13-летних машин — 28,1%.

Авто в возрасте от 2 до 3 лет

Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами);

Ford Mondeo (13,2%);

Skoda Scala (11,8%).

Авто в возрасте от 4 до 5 лет

Tesla Model 3 (19,7%);

Volkswagen Sharan (17,7%);

BMW серии 5/6 (17,7%).

Авто в возрасте от 6 до 7 лет

Dacia Dokker (26,5%);

Dacia Duster (24,3%);

BMW серии 5/6 (23,6%).

Авто от 8 до 9 лет

Dacia Dokker (30,9%);

Dacia Duster (29,7%);

Dacia Sandero (28,6%).

Авто в возрасте от 10 до 11 лет

Dacia Logan (39,6%);

Dacia Duster (34,1%);

Renault Twingo (33%).

Авто в возрасте от 12 до 13 лет

Renault Twingo (41,5%);

Dacia Logan (41%);

Renault Clio (39,8%).

Худшие марки

Плохие результаты Dacia не являются неожиданностью. Бюджетный бренд часто попадает в руки водителей, которые не могут позволить себе техобслуживание на авторизованных СТО и с возрастом состояние машин только ухудшается.

В целом автомобили Groupe Renault нельзя назвать самыми выносливыми: Renault Twingo имел средний пробег всего 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.

Огромный провал испытал бренд Tesla и его самая популярная Model 3. Электромобиль попал на первое место в рейтинге самых неисправных автомобилей в двух категориях: среди машин от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет. В последней категории популярный электромобиль имел долю дефектов 19,7%, что выше, чем у 13-летнего Mitsubishi ASX.

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