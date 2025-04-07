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Худшие подержанные автомобили в 2025 году — рейтинг
Ассоциации технического надзора TÜV на основе более 10 млн. проверок автомобилей в Германии составили отчет о неисправностях авто.
Стало известно, какие модели автомобилей чаще всего не проходили тестирование и стали потенциальным разочарованием будущего владельца.
Об этом сообщил Interia.
Ассоциации технического надзора TÜV на основе более 10 миллионов проверок автомобилей в Германии составили отчет о неисправностях авто.
Возраст автомобилей
Данные TÜV показывают, что 20,6% автомобилей в Германии не прошли проверку (на 0,1% больше, чем в прошлом году). Частично это может быть связано со старением немецкого автопарка — средний возраст составляет 10,1 года. Среди авто в возрасте от 2 до 3 лет 6,4% машин не одолели обязательный техосмотр. Для автомобилей от 8 до 9 лет эта доля составляет 23%, а для 12-13-летних машин — 28,1%.
Авто в возрасте от 2 до 3 лет
Tesla Model 3 (14,2% с серьезными дефектами);
Ford Mondeo (13,2%);
Skoda Scala (11,8%).
Авто в возрасте от 4 до 5 лет
Tesla Model 3 (19,7%);
Volkswagen Sharan (17,7%);
BMW серии 5/6 (17,7%).
Авто в возрасте от 6 до 7 лет
Dacia Dokker (26,5%);
Dacia Duster (24,3%);
BMW серии 5/6 (23,6%).
Авто от 8 до 9 лет
Dacia Dokker (30,9%);
Dacia Duster (29,7%);
Dacia Sandero (28,6%).
Авто в возрасте от 10 до 11 лет
Dacia Logan (39,6%);
Dacia Duster (34,1%);
Renault Twingo (33%).
Авто в возрасте от 12 до 13 лет
Renault Twingo (41,5%);
Dacia Logan (41%);
Renault Clio (39,8%).
Худшие марки
Плохие результаты Dacia не являются неожиданностью. Бюджетный бренд часто попадает в руки водителей, которые не могут позволить себе техобслуживание на авторизованных СТО и с возрастом состояние машин только ухудшается.
В целом автомобили Groupe Renault нельзя назвать самыми выносливыми: Renault Twingo имел средний пробег всего 110 000 км, Dacia Logan — 146 000 км, а Renault Clio — 116 000 км.
Огромный провал испытал бренд Tesla и его самая популярная Model 3. Электромобиль попал на первое место в рейтинге самых неисправных автомобилей в двух категориях: среди машин от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет. В последней категории популярный электромобиль имел долю дефектов 19,7%, что выше, чем у 13-летнего Mitsubishi ASX.
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