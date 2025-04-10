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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Зубная щетка пригодится: 8 лайфхаков для ухода за авто

Зубная щетка может очистить кнопки управления, резиновые уплотнители и даже фары вашего автомобиля.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Как почистить труднодоступные места авто

Зубная щетка для авто / © Pexels

Обычная зубная щетка может стать незаменимым помощником в уходе за автомобилем? Ее компактность, гибкость и разная жесткость щетины делают ее идеальным инструментом для очистки труднодоступных мест, куда не добраются губки и тряпки.

Об этом сообщило издание Автопилот.

Где именно она пригодится?

  1. Решетки вентиляции — пыль между ламелями не только ухудшает циркуляцию воздуха, но и создает неприятные запахи. Влажная щетка с моющим средством легко удалит загрязнение, не повредив пластик.

  2. Дверные ручки и замки — смесь соли, песка и влаги провоцирует коррозию. Обработка щеткой из WD-40 предотвратит ржавчину, особенно зимой.

  3. Кнопки управления — жир, крошки и напитки забиваются в щели. Спиртовой раствор и щетка возвратят им чистоту.

  4. Коврики — мелкий песок и камни стирают материал. Щетка с мыльным раствором эффективно очистит рельефный рисунок.

  5. Клеммы аккумулятора — белый налет окисления снижает проводимость. Раствор соды и щетка восстановят контакт.

  6. Фары — пыль и влага внутри блоков приводят к запотеванию. Аккуратная чистка через технологические отверстия вернет прозрачность.

  7. Резиновые уплотнители — обработка силиконовой смазкой восстановит эластичность и предотвратит скрипы.

  8. Шины и диски — мелкие камни в протекторе снижают сцепление. Щетка легко удалит его, продлевая срок службы покрышек.

Ранее мы сообщали, какие три ошибки, которые могут сломать ваше авто.

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Дата публикации
Количество просмотров
30
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