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Зубная щетка пригодится: 8 лайфхаков для ухода за авто
Зубная щетка может очистить кнопки управления, резиновые уплотнители и даже фары вашего автомобиля.
Обычная зубная щетка может стать незаменимым помощником в уходе за автомобилем? Ее компактность, гибкость и разная жесткость щетины делают ее идеальным инструментом для очистки труднодоступных мест, куда не добраются губки и тряпки.
Об этом сообщило издание Автопилот.
Где именно она пригодится?
Решетки вентиляции — пыль между ламелями не только ухудшает циркуляцию воздуха, но и создает неприятные запахи. Влажная щетка с моющим средством легко удалит загрязнение, не повредив пластик.
Дверные ручки и замки — смесь соли, песка и влаги провоцирует коррозию. Обработка щеткой из WD-40 предотвратит ржавчину, особенно зимой.
Кнопки управления — жир, крошки и напитки забиваются в щели. Спиртовой раствор и щетка возвратят им чистоту.
Коврики — мелкий песок и камни стирают материал. Щетка с мыльным раствором эффективно очистит рельефный рисунок.
Клеммы аккумулятора — белый налет окисления снижает проводимость. Раствор соды и щетка восстановят контакт.
Фары — пыль и влага внутри блоков приводят к запотеванию. Аккуратная чистка через технологические отверстия вернет прозрачность.
Резиновые уплотнители — обработка силиконовой смазкой восстановит эластичность и предотвратит скрипы.
Шины и диски — мелкие камни в протекторе снижают сцепление. Щетка легко удалит его, продлевая срок службы покрышек.
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