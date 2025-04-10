Зубная щетка пригодится: 8 лайфхаков для ухода за авто

Зубная щетка для авто / © Pexels

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Обычная зубная щетка может стать незаменимым помощником в уходе за автомобилем? Ее компактность, гибкость и разная жесткость щетины делают ее идеальным инструментом для очистки труднодоступных мест, куда не добраются губки и тряпки.

Об этом сообщило издание Автопилот.

Где именно она пригодится?

Решетки вентиляции — пыль между ламелями не только ухудшает циркуляцию воздуха, но и создает неприятные запахи. Влажная щетка с моющим средством легко удалит загрязнение, не повредив пластик. Дверные ручки и замки — смесь соли, песка и влаги провоцирует коррозию. Обработка щеткой из WD-40 предотвратит ржавчину, особенно зимой. Кнопки управления — жир, крошки и напитки забиваются в щели. Спиртовой раствор и щетка возвратят им чистоту. Коврики — мелкий песок и камни стирают материал. Щетка с мыльным раствором эффективно очистит рельефный рисунок. Клеммы аккумулятора — белый налет окисления снижает проводимость. Раствор соды и щетка восстановят контакт. Фары — пыль и влага внутри блоков приводят к запотеванию. Аккуратная чистка через технологические отверстия вернет прозрачность. Резиновые уплотнители — обработка силиконовой смазкой восстановит эластичность и предотвратит скрипы. Шины и диски — мелкие камни в протекторе снижают сцепление. Щетка легко удалит его, продлевая срок службы покрышек.

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