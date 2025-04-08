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Оливкові яйця на Великдень: тренд, який варто спробувати
Яйця виходять дуже красивими.
Популярним стає фарбувати яйця на Великдень за допомогою натуральних барвників - як от куркума та каркаде. Завдяки цьому поєднанні вийде дуже красивий оливковий колір.
Як зробити оливкові яйця, розповіла у відео кулінарка Наталка Нікішина.
Інгредієнти
1 л води
1 ст.л. куркуми
10 г чаю каркаде (можна більше)
Процес
Залийте яйця водою та доведіть до кипіння. Додайте куркуму та каркаде.
Варіть яйця протягом 10 хвилин. Зніміть каструлю з водою з плити та дайте їм повністю охолонути
Вийміть яйця з води та дайте їм висохнути.
Порада: колір яєць можна регулювати кількістю каркаде - чим більше каркаде, тим інтенсивнішим буде колір.