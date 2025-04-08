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ТСН у соціальних мережах

Оливкові яйця.

Оливкові яйця. / © Instagram

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв
Оливкові яйця.

Оливкові яйця на Великдень: тренд, який варто спробувати

Яйця виходять дуже красивими.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька

Популярним стає фарбувати яйця на Великдень за допомогою натуральних барвників - як от куркума та каркаде. Завдяки цьому поєднанні вийде дуже красивий оливковий колір.

Як зробити оливкові яйця, розповіла у відео кулінарка Наталка Нікішина.

Інгредієнти

  • 1 л води

  • 1 ст.л. куркуми

  • 10 г чаю каркаде (можна більше)

Процес

  1. Залийте яйця водою та доведіть до кипіння. Додайте куркуму та каркаде.

  2. Варіть яйця протягом 10 хвилин. Зніміть каструлю з водою з плити та дайте їм повністю охолонути

  3. Вийміть яйця з води та дайте їм висохнути.

Порада: колір яєць можна регулювати кількістю каркаде - чим більше каркаде, тим інтенсивнішим буде колір.

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