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Чем подкормить малину весной, а чего следует избегать: советы экспертов
Некоторые вещи могут повредить кустам малины. Какие ошибки следует избегать и какие натуральные подкормки использовать читайте в материале.
Малина нуждается в особом уходе весной, ведь именно в это время она активно растет и готовится к плодоношению. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно подобрать подкормку и соблюдать основные правила ухода.
Что нельзя использовать для малины?
Азотные удобрения осенью стимулируют рост побегов, но перед зимовкой это опасно: молодые ветки не выдержат морозов. При внесении азотных удобрений весной учитывайте, что они повышают кислотность почвы. Поскольку малина не любит кислую землю, рекомендуется добавить древесную золу, чтобы сбалансировать pH.
Хлор в калийных удобрениях — малина плохо реагирует на хлор, поэтому выбирайте бесхлорные калийные смеси.
Неконтролируемое смешивание удобрений — каждый тип подкормки нужно вносить отдельно, иначе можно нарушить баланс почвы. Лучше вносить их поочередно с интервалом в 10–15 дней. Так малина получит все полезные вещества без риска для здоровья кустов.
Чем подкормить малину весной?
Настой из сорняков
Используйте свежие сорняки (без корней), размельчите, залейте водой и настаивайте 7 дней в темном месте.
Разведите 1:5 водой и полейте кусты.
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Дрожжи
Растворите 1 пакетик сухих дрожжей в ведре воды, добавьте 2–3 ст. л. сахара.
После брожения (2–3 часа) разведите 1:5 и полейте малину.
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Коровяк
Разведите свежий навоз в воде (1:10), дайте перебродить 5–7 дней.
Поливайте по 1 литру на куст.
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Птичий помет
Разведите в воде (1:20), чтобы избежать ожогов корней.
Вносите по 1 литру на куст.
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Древесная зола
Разведите 600 г пепла в 10 л воды, дайте настояться день.
Поливайте по 2 литра на куст или рассыпайте сухую золу вокруг кустов.
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Условия для хорошего урожая малины
Почва — слабокислая, рыхлая, хорошо дренированная.
Освещение — солнечный участок без тени.
Обрезка — 1–2 раза в год (удаляйте сухие и слабые побеги).
Подвязка — установите опоры, чтобы кусты не ломались.
Полив — 2 раза в неделю в жаркую погоду.
Прополка — регулярно удаляйте сорняки, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества.
Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с малиной до 15 апреля, чтобы извлечь из кустов максимальный урожай.