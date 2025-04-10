Чем подкормить малину весной, а чего следует избегать: советы экспертов

Чем подкормить малину / © Pexels

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Малина нуждается в особом уходе весной, ведь именно в это время она активно растет и готовится к плодоношению. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно подобрать подкормку и соблюдать основные правила ухода.

Что нельзя использовать для малины?

Азотные удобрения осенью стимулируют рост побегов, но перед зимовкой это опасно: молодые ветки не выдержат морозов. При внесении азотных удобрений весной учитывайте, что они повышают кислотность почвы. Поскольку малина не любит кислую землю, рекомендуется добавить древесную золу, чтобы сбалансировать pH. Хлор в калийных удобрениях — малина плохо реагирует на хлор, поэтому выбирайте бесхлорные калийные смеси. Неконтролируемое смешивание удобрений — каждый тип подкормки нужно вносить отдельно, иначе можно нарушить баланс почвы. Лучше вносить их поочередно с интервалом в 10–15 дней. Так малина получит все полезные вещества без риска для здоровья кустов.

Чем подкормить малину весной?

Настой из сорняков Используйте свежие сорняки (без корней), размельчите, залейте водой и настаивайте 7 дней в темном месте.

Разведите 1:5 водой и полейте кусты. Дрожжи Растворите 1 пакетик сухих дрожжей в ведре воды, добавьте 2–3 ст. л. сахара.

После брожения (2–3 часа) разведите 1:5 и полейте малину. Коровяк Разведите свежий навоз в воде (1:10), дайте перебродить 5–7 дней.

Поливайте по 1 литру на куст. Птичий помет Разведите в воде (1:20), чтобы избежать ожогов корней.

Вносите по 1 литру на куст. Древесная зола Разведите 600 г пепла в 10 л воды, дайте настояться день.

Поливайте по 2 литра на куст или рассыпайте сухую золу вокруг кустов.

Условия для хорошего урожая малины

Почва — слабокислая, рыхлая, хорошо дренированная.

Освещение — солнечный участок без тени.

Обрезка — 1–2 раза в год (удаляйте сухие и слабые побеги).

Подвязка — установите опоры, чтобы кусты не ломались.

Полив — 2 раза в неделю в жаркую погоду.

Прополка — регулярно удаляйте сорняки, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с малиной до 15 апреля, чтобы извлечь из кустов максимальный урожай.