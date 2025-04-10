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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
205
Время на прочтение
2 мин

Чем подкормить малину весной, а чего следует избегать: советы экспертов

Некоторые вещи могут повредить кустам малины. Какие ошибки следует избегать и какие натуральные подкормки использовать читайте в материале.

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Как подкормить малину

Чем подкормить малину / © Pexels

Малина нуждается в особом уходе весной, ведь именно в это время она активно растет и готовится к плодоношению. Чтобы получить щедрый урожай, важно правильно подобрать подкормку и соблюдать основные правила ухода.

Что нельзя использовать для малины?

  1. Азотные удобрения осенью стимулируют рост побегов, но перед зимовкой это опасно: молодые ветки не выдержат морозов. При внесении азотных удобрений весной учитывайте, что они повышают кислотность почвы. Поскольку малина не любит кислую землю, рекомендуется добавить древесную золу, чтобы сбалансировать pH.

  2. Хлор в калийных удобрениях — малина плохо реагирует на хлор, поэтому выбирайте бесхлорные калийные смеси.

  3. Неконтролируемое смешивание удобрений — каждый тип подкормки нужно вносить отдельно, иначе можно нарушить баланс почвы. Лучше вносить их поочередно с интервалом в 10–15 дней. Так малина получит все полезные вещества без риска для здоровья кустов.

Чем подкормить малину весной?

  1. Настой из сорняков

    • Используйте свежие сорняки (без корней), размельчите, залейте водой и настаивайте 7 дней в темном месте.

    • Разведите 1:5 водой и полейте кусты.

  2. Дрожжи

    • Растворите 1 пакетик сухих дрожжей в ведре воды, добавьте 2–3 ст. л. сахара.

    • После брожения (2–3 часа) разведите 1:5 и полейте малину.

  3. Коровяк

    • Разведите свежий навоз в воде (1:10), дайте перебродить 5–7 дней.

    • Поливайте по 1 литру на куст.

  4. Птичий помет

    • Разведите в воде (1:20), чтобы избежать ожогов корней.

    • Вносите по 1 литру на куст.

  5. Древесная зола

    • Разведите 600 г пепла в 10 л воды, дайте настояться день.

    • Поливайте по 2 литра на куст или рассыпайте сухую золу вокруг кустов.

Условия для хорошего урожая малины

  • Почва — слабокислая, рыхлая, хорошо дренированная.

  • Освещение — солнечный участок без тени.

  • Обрезка — 1–2 раза в год (удаляйте сухие и слабые побеги).

  • Подвязка — установите опоры, чтобы кусты не ломались.

  • Полив — 2 раза в неделю в жаркую погоду.

  • Прополка — регулярно удаляйте сорняки, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества.

Раньше мы рассказывали, что нужно сделать с малиной до 15 апреля, чтобы извлечь из кустов максимальный урожай.

Дата публикации
Количество просмотров
205
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