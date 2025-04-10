Чим підживити малину навесні, а чого варто уникати: поради експертів

Чим підживити малину / © Pexels

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Малина потребує особливого догляду навесні, адже саме в цей час вона активно росте та готується до плодоношення. Щоб отримати щедрий урожай, важливо правильно підібрати підживлення та дотримуватися основних правил догляду.

Що не можна використовувати для малини?

Азотні добрива восени — стимулюють ріст пагонів, але перед зимівлею це небезпечно: молоді гілки не витримають морозів. При внесенні азотних добрив навесні враховуйте, що вони підвищують кислотність ґрунту. Оскільки малина не любить кислу землю, рекомендується додати деревний попіл, щоб збалансувати pH. Хлор у калійних добривах — малина погано реагує на хлор, тому обирайте безхлорні калійні суміші. Неконтрольоване змішування добрив — кожен тип підживлення треба вносити окремо, інакше можна порушити баланс ґрунту. Краще вносити їх по черзі з інтервалом у 10–15 днів. Так малина отримає всі корисні речовини без ризику для здоров’я кущів.

Чим підживити малину навесні?

Настій з бур’янів Використовуйте свіжі бур’яни (без коріння), подрібніть, залийте водою та настоюйте 7 днів у темному місці.

Розведіть 1:5 водою та полийте кущі. Дріжджі Розчиніть 1 пакетик сухих дріжджів у відрі води, додайте 2–3 ст. л. цукру.

Після бродіння (2–3 години) розведіть 1:5 і полийте малину. Коров’як Розведіть свіжий гній у воді (1:10), дайте перебродити 5–7 днів.

Поливайте по 1 літру на кущ. Пташиний послід Розведіть у воді (1:20), щоб уникнути опіків коренів.

Вносіть по 1 літру на кущ. Деревна зола Розведіть 600 г попелу в 10 л води, дайте настоятися добу.

Поливайте по 2 літри на кущ або розсипайте суху золу навколо кущів.

Умови для гарного врожаю малини

Ґрунт — слабокислий, пухкий, добре дренований.

Освітлення — сонячна ділянка без затінку.

Обрізка — 1–2 рази на рік (видаляйте сухі та слабкі пагони).

Підв’язка — встановіть опори, щоб кущі не ламалися.

Полив — 2 рази на тиждень у спекотну погоду.

Прополювання — регулярно видаляйте бур’ян, щоб уникнути конкуренції за поживні речовини.

Раніше ми розповідали, що потрібно зробити з малиною до 15 квітня, щоб отримати з кущів максимальний урожай