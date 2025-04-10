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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
775
Час на прочитання
3 хв

Україну засипає снігом: синоптики зробили новий прогноз на квітень

Погода у квітні в Україні вразила всіх.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Однак вже незабаром ставатиме тепліше, але з перемінними успіхами. Синоптики розповіли, чого чекати найближчої доби в Україні, кого засипле снігом та коли буде те саме потепління.

Всі деталі – в ексклюзиві TSN.ua.

На YouTube-каналі ТСН.ua дивіться відео: УКРАЇНУ ЗАМЕТЕ СНІГОМ! Новий прогноз на квітень!

Схоже, що найближчу добу-дві зима остаточно вгомониться, не перетягуватиме на себе ковдру і змириться із молодістю та красою весни.

Але, як недобра свекруха, все ж вкаже на невістчину плахту, що он там висить. Так про погоду на найближчі дні відгукується синоптикиня Наталя Діденко, бо 10-го квітня чергові атмосферні фронти вкупі з холодним повітрям зумовлять у більшості областей України сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини. У східних областях та на Дніпропетровщині вона прогнозує дощ та мокрий сніг. Ситуація на дорогах і в судинах може ускладнитися — уважно. Вдень температура повітря становитиме:

  • на півночі +1+4 градуси, на заході +3+7 градусів,

  • у центральних областях  +2+6,

  • на Дніпропетровщині +5+8 градусів,

  • у південній частині +5+9,

  • на Одещині +4+6 градусів,

  • у східних областях +5+10 градусів.

Вітер в Україні переважатиме північних напрямків, лише у східних областях - південно-західний, рвучкий, часом штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будьте обережними під білбордами, не ставайте близько під старими гіллястими деревами. У Києві 10-го квітня очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах та тротуарах, відповідно, каша, слизько, тримайте дистанцію, попередила Наталя Діденко. Вітер південно-західний з переходом на північний, рвучкий!

У західних областях подекуди буде налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатах – значний сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень у південно-західній половині країни місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень на Лівобережжі +4...+9 °С, на решті території -1...+4 °С; у Карпатах протягом доби -2…-7 °С. А ось прогноз на теплу перспективу не міняється - потепління в Україні розпочнеться із Вербної неділі! 

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Володимир Деркач у коментарі "Главреду" розповів, якою буде погода у квітні та навіть у травні. Він прогнозував, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, власне, як і сталося, й водночас зазначав, що так триватиме практично до кінця цієї десятиденки. А вже друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень – помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади. За словами Деркача, навіть початок травня не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде "сухою". Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. Й хоча його не можна назвати літнім, але буде досить тепло.

Нагадаємо, в Україні щонайменше до суботи, 12 квітня, утримується повітряна маса арктичного походження. Вже наступного тижня очікується потепління.

 

Дата публікації
Кількість переглядів
775
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