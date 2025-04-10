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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
2 хв

Продукти багаті на клітковину, які варто додати до раціону

Клітковина міститься в овочах, фруктах та горіхах.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Мигдаль містить корисні жири, вітамін Е

Мигдаль містить корисні жири, вітамін Е / © Pixabay

Клітковина дуже важлива для підтримки здоров’я. Її головними функціями є: зниження рівня холестерину, контроль рівня цукру в крові та швидке насичення організму після їжі.

У щоденному раціоні людини обов’язково повинні бути присутні продукти з високим вмістом харчових волокон.

У яких продуктах багато клітковини

Натуральним джерелом клітковини є ягоди, овочі та фрукти, а також горіхи та злакові культури.

Висівки є лідером за кількістю харчових волокон, оскільки вони виготовляються із зовнішньої оболонки зерна злакових культур. Ще одним цінним джерелом клітковини є чорний шоколад із вмістом какао-бобів понад 70%.

Фрукти та ягоди

Високий відсоток клітковини міститься в малині — понад 8 г в 1 чашці. З аналогічної порції полуниці можна отримати 3,5 г харчових волокон. У 100 г ожини понад 5 г клітковини.

Фрукти з високим вмістом клітковини

  • авокадо

  • груша

  • яблуко

  • банан

  • апельсин

Овочі

Найбільш корисними вважаються свіжі овочі — в них міститься максимум вітамінів, вуглеводів і харчових волокон.

Перше місце за кількістю харчових волокон на 100 г продукту посідає цвітна капуста і броколі — вони містять до 3 г клітковини. Цінним джерелом складних вуглеводів виступають морква, буряк і гарбуз — в 100 г цих овочів міститься приблизно 2,5 г клітковини. Високий відсоток харчових волокон є у відвареній картоплі, особливо якщо варити та їсти її разом зі шкіркою — зі 100 г такого продукту можна отримати до 3 г клітковини.

Крупи та цільнозернові продукти

Булгур і кіноа є абсолютними лідерами за кількістю складних вуглеводів серед круп — в 1 чашці продукту міститься до 8 г клітковини. Вівсяні пластівці, гречка, перловка і висівки також багаті клітковиною — в 1 чашці цих круп близько 6-7 г харчових волокон.

Цінним джерелом клітковини виступають різні види горіхів — мигдаль, волоські горіхи, фундук.

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Дата публікації
Кількість переглядів
419
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