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- Здоров’я
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Продукти багаті на клітковину, які варто додати до раціону
Клітковина міститься в овочах, фруктах та горіхах.
Клітковина дуже важлива для підтримки здоров’я. Її головними функціями є: зниження рівня холестерину, контроль рівня цукру в крові та швидке насичення організму після їжі.
У щоденному раціоні людини обов’язково повинні бути присутні продукти з високим вмістом харчових волокон.
У яких продуктах багато клітковини
Натуральним джерелом клітковини є ягоди, овочі та фрукти, а також горіхи та злакові культури.
Висівки є лідером за кількістю харчових волокон, оскільки вони виготовляються із зовнішньої оболонки зерна злакових культур. Ще одним цінним джерелом клітковини є чорний шоколад із вмістом какао-бобів понад 70%.
Фрукти та ягоди
Високий відсоток клітковини міститься в малині — понад 8 г в 1 чашці. З аналогічної порції полуниці можна отримати 3,5 г харчових волокон. У 100 г ожини понад 5 г клітковини.
Фрукти з високим вмістом клітковини
авокадо
груша
яблуко
банан
апельсин
Овочі
Найбільш корисними вважаються свіжі овочі — в них міститься максимум вітамінів, вуглеводів і харчових волокон.
Перше місце за кількістю харчових волокон на 100 г продукту посідає цвітна капуста і броколі — вони містять до 3 г клітковини. Цінним джерелом складних вуглеводів виступають морква, буряк і гарбуз — в 100 г цих овочів міститься приблизно 2,5 г клітковини. Високий відсоток харчових волокон є у відвареній картоплі, особливо якщо варити та їсти її разом зі шкіркою — зі 100 г такого продукту можна отримати до 3 г клітковини.
Крупи та цільнозернові продукти
Булгур і кіноа є абсолютними лідерами за кількістю складних вуглеводів серед круп — в 1 чашці продукту міститься до 8 г клітковини. Вівсяні пластівці, гречка, перловка і висівки також багаті клітковиною — в 1 чашці цих круп близько 6-7 г харчових волокон.
Цінним джерелом клітковини виступають різні види горіхів — мигдаль, волоські горіхи, фундук.
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