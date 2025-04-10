Продукты богаты клетчаткой, которые следует добавить в рацион

Миндаль содержит полезные жиры, витамин Е / © Pixabay

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Клетчатка очень важна для поддержания здоровья. Ее главными функциями являются снижение уровня холестерина, контроль уровня сахара в крови и быстрое насыщение организма после еды.

В ежедневном рационе человека обязательно должны присутствовать продукты с высоким содержанием пищевых волокон.

В каких продуктах много клетчатки

Натуральным источником клетчатки есть ягоды, овощи и фрукты, а также орехи и злаковые культуры.

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Отруби являются лидером по количеству пищевых волокон, поскольку они производятся из внешней оболочки зерна злаковых культур. Еще одним ценным источником клетчатки является черный шоколад с содержанием какао-бобов более 70%.

Фрукты и ягоды

Высокий процент клетчатки содержится в малине — более 8 г в 1 чашке. Из аналогичной порции клубники можно получить 3,5 г пищевых волокон. В 100 г ежевики более 5 г клетчатки.

Фрукты с высоким содержанием клетчатки

авокадо

груша

яблоко

банан

апельсин

Овощи

Наиболее полезными считаются свежие овощи — в них содержится максимум витаминов, углеводов и пищевых волокон.

Первое место по количеству пищевых волокон на 100 г продукта занимает цветная капуста и брокколи — они содержат до 3 г клетчатки. Ценным источником сложных углеводов выступают морковь, свекла и тыква — в 100 г этих овощей содержится примерно 2,5 г клетчатки. Высокий процент пищевых волокон есть в отварном картофеле, особенно если варить и есть его вместе с кожурой — из 100 г такого продукта можно получить до 3 г клетчатки.

Крупы и цельнозерновые продукты

Булгур и киноа являются абсолютными лидерами по количеству сложных углеводов среди круп — в 1 чашке продукта содержится до 8 г клетчатки. Овсяные хлопья, гречка, перловка и отруби также богаты клетчаткой — в 1 чашке этих круп около 6-7 г пищевых волокон.

Ценным источником клетчатки выступают разные виды орехов — миндаль, грецкие орехи, фундук.

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