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Продукты богаты клетчаткой, которые следует добавить в рацион
Клетчатка содержится в овощах, фруктах и орехах.
Клетчатка очень важна для поддержания здоровья. Ее главными функциями являются снижение уровня холестерина, контроль уровня сахара в крови и быстрое насыщение организма после еды.
В ежедневном рационе человека обязательно должны присутствовать продукты с высоким содержанием пищевых волокон.
В каких продуктах много клетчатки
Натуральным источником клетчатки есть ягоды, овощи и фрукты, а также орехи и злаковые культуры.
Отруби являются лидером по количеству пищевых волокон, поскольку они производятся из внешней оболочки зерна злаковых культур. Еще одним ценным источником клетчатки является черный шоколад с содержанием какао-бобов более 70%.
Фрукты и ягоды
Высокий процент клетчатки содержится в малине — более 8 г в 1 чашке. Из аналогичной порции клубники можно получить 3,5 г пищевых волокон. В 100 г ежевики более 5 г клетчатки.
Фрукты с высоким содержанием клетчатки
авокадо
груша
яблоко
банан
апельсин
Овощи
Наиболее полезными считаются свежие овощи — в них содержится максимум витаминов, углеводов и пищевых волокон.
Первое место по количеству пищевых волокон на 100 г продукта занимает цветная капуста и брокколи — они содержат до 3 г клетчатки. Ценным источником сложных углеводов выступают морковь, свекла и тыква — в 100 г этих овощей содержится примерно 2,5 г клетчатки. Высокий процент пищевых волокон есть в отварном картофеле, особенно если варить и есть его вместе с кожурой — из 100 г такого продукта можно получить до 3 г клетчатки.
Крупы и цельнозерновые продукты
Булгур и киноа являются абсолютными лидерами по количеству сложных углеводов среди круп — в 1 чашке продукта содержится до 8 г клетчатки. Овсяные хлопья, гречка, перловка и отруби также богаты клетчаткой — в 1 чашке этих круп около 6-7 г пищевых волокон.
Ценным источником клетчатки выступают разные виды орехов — миндаль, грецкие орехи, фундук.
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