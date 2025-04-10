Это "от сердца": Трамп объяснил свой резкий разворот в тарифной политике

Дональд Трамп, Скотт Бессент и Говард Лутник / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его внезапное решение поменять курс в тарифной политике было «от сердца» и принималось без консультаций с юристами.

Об этом сообщает Politico.

Издание напомнило, что 9 апреля президент США в неожиданном сообщении на платформе Truth Social объявил об отмене так называемых взаимных тарифов по ряду торговых партнеров, вступивших в силу только в тот же день. Вместо них остаются только пошлины в 10%, введенные на прошлой неделе.

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«Последние несколько дней я думал об этом. Думаю, все сложилось рано утром сегодня, довольно рано», — заявил Трамп в Овальном кабинете 9 апреля.

«Мы просто это написали, мы не пользовались… у нас не было доступа к юристам… Мы написали это от сердца, да? Это было написано от сердца, и, думаю, написано хорошо», — добавил он.

Как заявил министр торговли США Говард Лутник, Трамп создал сообщение вместе с ним и министром финансов Скоттом Бессентом. Это объявление стало неожиданностью для других республиканских законодателей.

Как отреагировали рынки?

Облигационные рынки негативно отреагировали на введение тарифов Трампа. Из-за этого возросла угроза увеличения стоимости государственных заимствований. Мировые рынки пережили несколько дней хаоса. И это не осталось без внимания Лутника и Бессента, первый из которых — миллиардер с Уолл-стрит, а второй — хедж-фонд-менеджер.

Впрочем, рынки мгновенно положительно отреагировали на изменение тарифной политики Трампа: акции «Большой семерки» ведущих технокомпаний США 9 апреля выросли более чем на 1 трлн. — примерно на размер экономики Нидерландов.

Бессент отметил, что изменение курса не было вызвано волатильностью рынка, а скорее стремлением заключить новые торговые соглашения с партнерами, буквально засыпавшими Белый дом запросами о переговорах.

«Это просто вопрос процесса. Каждое из этих решений будет индивидуальным, это займет немного времени, и президент Трамп хочет быть лично вовлеченным, поэтому мы даем 90-дневную паузу», — сказал министр финансов.

Но впоследствии президент США противоречил этим словам.

«Я смотрел на рынок облигаций. Я видел вчера вечером, что людей немного тошнило от увиденного. Последние несколько дней все выглядело мрачным — а потом, кажется, говорят, что это был самый большой день в истории финансов. Это довольно серьезное изменение. Ни один другой президент не сделал бы того, что сделал я», — сказал Трамп.

К слову, американские потребители приготовились к дефициту из-за введения значительных пошлин на импортные продукты и стали скупать иностранные товары.