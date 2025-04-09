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Трамп дал смелый совет на фоне безумно обрушившихся рынков в США
Американский президент призвал сограждан к спокойствию.
На фоне безумного обвала рынков в США, вызванных введением новых таможенных тарифов на экспорт товаров, президент Дональд Трамп посоветовал американцам делать покупки.
Такой комментарий в среду, 9 апреля, он сделал в собственной соцсети Truth Social.
«Спокойно! Все сложится как можно лучше. США будут больше и лучше, чем когда-либо раньше. Это отличное время для покупок», — написал американский президент.
Как сообщалось ранее, с 2 апреля, когда Трамп начал мировую торговую войну , назвав это «Днем освобождения Америки», обвал стоимости мирового капитала перевалил за $10 трлн.
Состояние самого президента США сократилось на $500 млн.
Во вторник, 8 апреля, фондовые рынки в Европе и США несколько выросли, все же о стабилизации говорить рано.
Напомним, президент США Дональд Трамп назвал свою глобальную тарифную политику "войной с миром" . Правда, потом он отказался от этих слов, отметив, что это вообще не война, поскольку страны присылают своих лидеров в США для переговоров.