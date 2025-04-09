Трамп дав сміливу пораду на тлі шаленого обвалу ринків в США

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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На тлі шаленого обвалу ринків в США, викликаних запровадженням нових митних тарифів на експорт товарів, президент Дональд Трамп порадив американцям робити покупки.

Такий коментар у середу, 9 квітня, він зробив у власній соцмережі Truth Social.

«Спокійно! Все складеться якнайкраще. США будуть більшими і кращими, ніж будь-коли раніше. Це чудовий час для покупок», — написав американський президент.

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Як повідомлялося раніше, від 2 квітня, коли Трамп розпочав світову торговельну війну, назвавши це «Днем визволення Америки», обвал вартості світового капіталу перевалив за $10 трлн.

Статки самого президента США скоротилися на $500 млн.

У вівторок, 8 квітня, фондові ринки в Європі та США дещо зросли, все ж про стабілізацію говорити зарано.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав свою глобальну тарифну політику «війною зі світом». Щоправда, потім він відмовився від цих слів, зазначивши, що це «взагалі не війна», оскільки країни надсилають своїх лідерів до США для переговорів.