Повітряна тривога увечері 9 квітня / © ТСН.ua

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Надвечір, 9 квітня, на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому в Астрахані. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», — попередили Повітряні сили України.

У Повітряних силах наголошують, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К.

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Карта повітряних тривог станом 17:28

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.