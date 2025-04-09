ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
575
Час на прочитання
1 хв

По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу — що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Повітряна тривога увечері 9 квітня

Повітряна тривога увечері 9 квітня / © ТСН.ua

Надвечір, 9 квітня, на всій території України була оголошена повітряна тривога через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому в Астрахані. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги», — попередили Повітряні сили України.

У Повітряних силах наголошують, що є загроза пуску аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К.

Карта повітряних тривог станом 17:28

Карта повітряних тривог станом 17:28

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31К — носій аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Часто ці винищувачі здійснюють не бойові вильоти, а навчальні польоти. Проте тривогу однаково оголошують, бо МіГ-31К здатний уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie