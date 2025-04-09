Нічна атака на російські аеродроми: експерт назвав головну ціль удару дронів

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

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У ніч проти 9 квітня у небі над Саратовською областю та Краснодарським краєм РФ з’явилися дрони, які атакували російські військові аеродроми. Ймовірною основною ціллю атаки було летовище в Моздоку (Північна Осетія), де базуються бомбардувальники Ту-22М3 і спеціальна інженерна служба.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан в ефірі «Radio NV».

«Це серйозна атака, масштабна, досить-таки грамотно підготовлена. Понад сотню безпілотників проламувала систему ППО противника, проломили, принаймні, по заходу на територію, а далі, вже залежно від можливості, дійшли до аеродромів», — сказав експерт.

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За його словами, ймовірно, дрони були спрямовані на аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, а також на військові летовища в Оренбурзі та, насамперед, у Моздоку, де базується приблизно ескадрилья бомбардувальників Ту-22М3 і спеціальна інженерна служба ракет Х22-Х32.

Світан припустив, що метою нічної атаки було ураження саме інженерної служби разом із ракетами Х22 і Х32. Він зазначив, що підготовка цих ракет для використання дуже складна, для них, зокрема, використовується двокомпонентне паливо. Тому виведення з ладу інженерної служби надовго обмежує противника у використанні цих ракет.

«Ракета дуже небезпечна, там тонна бойової частини, не точна, тобто в неї похибка понад 300 м. Тому одне з основних завдань, звісно, знищити механізм підготовки… Так от, Моздок, найімовірніше, був основною ціллю в сьогоднішній нічній атаці. Повторюся, там до ескадрильї Ту-22М3 може перебувати, в районі 10 літаків», — додав військовий експерт.

Роман Світан вважає, що масштабна атака по російських аеродромах вдалася.

Нагадаємо, у ніч проти 5 квітня ударні дрони СБУ атакували підприємство «Промсинтез» в Чапаєвську Самарської області РФ. Цей завод є одним з провідних у Росії та СНД виробників промислових вибухових речовин.