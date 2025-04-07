Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача зосередився на питаннях розвитку безпілотної зброї в Україні. Головний акцент — масштабне нарощування власного виробництва дронів усіх типів.

Деталі він розповів у соціальних мережах.

“Максимально збільшуємо виробництво — від “мавіків” до далекобійних дронів. Також розширюємо спроможності зі створення наземних роботизованих комплексів”, — зазначив глава держави.

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За словами Зеленського, від початку року в Україні з’явилося понад 20 нових сертифікованих моделей дронів з оптоволоконною системою управління. Над їхнім виробництвом уже працюють 11 українських підприємств.

Президент наголосив, що вже дав доручення укласти контракти з виробниками на максимально можливі обсяги постачання.

Також позитивна динаміка, за словами Зеленського, спостерігається у виробництві “дипстрайків”. “Конкретні цифри не можу озвучити, але за цей рік забезпечимо потрібний обсяг для наших Сил оборони”, — додав він.

Президент подякував усім підприємствам, фахівцям і військовим, які беруть участь у розбудові безпілотного компонента для української армії.

Раніше повідомлялося, що ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.