ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
369
Час на прочитання
1 хв

Україна розгортає масштабне виробництво дронів — Зеленський на Ставці

За словами Зеленського, від початку року в Україні з’явилося понад 20 нових сертифікованих моделей дронів з оптоволоконною системою управління.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Україна розгортає масштабне виробництво дронів — Зеленський на Ставці

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки верховного головнокомандувача зосередився на питаннях розвитку безпілотної зброї в Україні. Головний акцент — масштабне нарощування власного виробництва дронів усіх типів.

Деталі він розповів у соціальних мережах.

“Максимально збільшуємо виробництво — від “мавіків” до далекобійних дронів. Також розширюємо спроможності зі створення наземних роботизованих комплексів”, — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, від початку року в Україні з’явилося понад 20 нових сертифікованих моделей дронів з оптоволоконною системою управління. Над їхнім виробництвом уже працюють 11 українських підприємств.

Президент наголосив, що вже дав доручення укласти контракти з виробниками на максимально можливі обсяги постачання.

Також позитивна динаміка, за словами Зеленського, спостерігається у виробництві “дипстрайків”. “Конкретні цифри не можу озвучити, але за цей рік забезпечимо потрібний обсяг для наших Сил оборони”, — додав він.

Президент подякував усім підприємствам, фахівцям і військовим, які беруть участь у розбудові безпілотного компонента для української армії.

Раніше повідомлялося, що ешелонована система оборони, яку звела Росія, ускладнила для України атаки з використанням морських дронів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie