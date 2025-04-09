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Повторна ВЛК для обмежено придатних: у Міноборони поставили дедлайн
Усі, хто до 4 травня 2024 року мав статус «обмежено придатний», повинні знову пройти ВЛК. Міноборони вимагає дотримання терміну.
Всі обмежено придатні до військової служби повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року включно.
Про це заявили у Міністерстві оборони України.
«До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обов’язок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби», — йдеться у заяві відомства.
У Міноборони також пояснили алгоритм дій:
Спершу слід отримати скерування я на ВЛК. Зробити це можна через застосунок «Резерв+» або особисто у ТЦК та СП.
Пройти комісію у медечному закладі.
Отримати нове рішення: придатний або непридатний.
У Міноборони закликали не зволікати і наголосили, що процедура обов’язкова за законом.
Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ інформував, що за даними Єдиного державного реєстру призовників, повторну ВЛК до 5 червня зобов’язані пройти понад 1,5 млн військовозобов’язаних.