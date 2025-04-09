ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
943
Час на прочитання
1 хв

Повторна ВЛК для обмежено придатних: у Міноборони поставили дедлайн

Усі, хто до 4 травня 2024 року мав статус «обмежено придатний», повинні знову пройти ВЛК. Міноборони вимагає дотримання терміну.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Військово-лікарська комісія

Військово-лікарська комісія / © ТСН.ua

Всі обмежено придатні до військової служби повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року включно.

Про це заявили у Міністерстві оборони України.

«До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обов’язок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби», — йдеться у заяві відомства.

У Міноборони також пояснили алгоритм дій:

  • Спершу слід отримати скерування я на ВЛК. Зробити це можна через застосунок «Резерв+» або особисто у ТЦК та СП.

  • Пройти комісію у медечному закладі.

  • Отримати нове рішення: придатний або непридатний.

У Міноборони закликали не зволікати і наголосили, що процедура обов’язкова за законом.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ інформував, що за даними Єдиного державного реєстру призовників, повторну ВЛК до 5 червня зобов’язані пройти понад 1,5 млн військовозобов’язаних.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie