Повторна ВЛК для обмежено придатних: у Міноборони поставили дедлайн

Військово-лікарська комісія / © ТСН.ua

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Всі обмежено придатні до військової служби повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня 2025 року включно.

Про це заявили у Міністерстві оборони України.

«До 5 червня всім обмежено придатним потрібно повторно пройти ВЛК. Це обов’язок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби», — йдеться у заяві відомства.

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У Міноборони також пояснили алгоритм дій:

Спершу слід отримати скерування я на ВЛК. Зробити це можна через застосунок «Резерв+» або особисто у ТЦК та СП.

Пройти комісію у медечному закладі.

Отримати нове рішення: придатний або непридатний.

У Міноборони закликали не зволікати і наголосили, що процедура обов’язкова за законом.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ інформував, що за даними Єдиного державного реєстру призовників, повторну ВЛК до 5 червня зобов’язані пройти понад 1,5 млн військовозобов’язаних.