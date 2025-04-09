Повторная ВВК для ограниченно пригодных: в Минобороны поставили дэдлайн

Военно-врачебная комиссия / © ТСН.ua

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Все ограниченно пригодные к военной службе должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года включительно.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

«До 5 июня всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВВК. Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной пригодности к военной службе», — говорится в заявлении ведомства.

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В Минобороны также объяснили алгоритм действий:

Сначала следует получить направление на ВВК. Сделать это можно через приложение «Резерв+» или лично в ТЦК и СП.

Пройти комиссию в медицинском заведении.

Получить новое решение: пригодный или непригодный.

В Минобороны призвали не медлить и подчеркнули, что процедура обязательна по закону.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ информировал, что по данным Единого государственного реестра призывников, повторную ВВК до 5 июня обязаны пройти более 1,5 млн. военнообязанных.