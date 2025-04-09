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- Украина
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Повторная ВВК для ограниченно пригодных: в Минобороны поставили дэдлайн
Все, у кого до 4 мая 2024 года был статус «ограниченно пригодный», должны снова пройти ВВК. Минобороны требует соблюдения срока.
Все ограниченно пригодные к военной службе должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года включительно.
Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.
«До 5 июня всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВВК. Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной пригодности к военной службе», — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны также объяснили алгоритм действий:
Сначала следует получить направление на ВВК. Сделать это можно через приложение «Резерв+» или лично в ТЦК и СП.
Пройти комиссию в медицинском заведении.
Получить новое решение: пригодный или непригодный.
В Минобороны призвали не медлить и подчеркнули, что процедура обязательна по закону.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ информировал, что по данным Единого государственного реестра призывников, повторную ВВК до 5 июня обязаны пройти более 1,5 млн. военнообязанных.