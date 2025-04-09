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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Повторная ВВК для ограниченно пригодных: в Минобороны поставили дэдлайн

Все, у кого до 4 мая 2024 года был статус «ограниченно пригодный», должны снова пройти ВВК. Минобороны требует соблюдения срока.

Автор публикации
Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Военно-врачебная комиссия

Военно-врачебная комиссия / © ТСН.ua

Все ограниченно пригодные к военной службе должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года включительно.

Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

«До 5 июня всем ограниченно пригодным нужно повторно пройти ВВК. Это обязанность для тех, кто до 4 мая 2024 года получил решение об ограниченной пригодности к военной службе», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны также объяснили алгоритм действий:

  • Сначала следует получить направление на ВВК. Сделать это можно через приложение «Резерв+» или лично в ТЦК и СП.

  • Пройти комиссию в медицинском заведении.

  • Получить новое решение: пригодный или непригодный.

В Минобороны призвали не медлить и подчеркнули, что процедура обязательна по закону.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ информировал, что по данным Единого государственного реестра призывников, повторную ВВК до 5 июня обязаны пройти более 1,5 млн. военнообязанных.

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