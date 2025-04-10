Ситуация на фронте: военный оценил активность врага

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

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Пока враг несколько снизил свою активность на фронте. Количество штурмов, техники и военных значительно меньше, не было месяц назад.

Об этом старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков "Боб" сказал в эфире КИЕВ24.

При этом, подчеркнул он, россияне время от времени пытаются найти какие-то пробелы в обороне украинских подразделений. Это больше похоже на разведку боем.

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"Штурмовые группы маленькие, к ним не привлечена тяжелая бронированная техника. Враг использует кроссовые мотоциклы. Применение авиации также не отмечается", - отметил "Боб".

Он добавил, что россияне также перестали использовать КАБ.

Ранее говорилось, что враг продвинулся около четырех населенных пунктов.