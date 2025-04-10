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Ситуация на фронте: военный оценил активность врага
Оккупанты не привлекают тяжелую бронированную технику и авиацию на восточном фронте
Пока враг несколько снизил свою активность на фронте. Количество штурмов, техники и военных значительно меньше, не было месяц назад.
Об этом старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты Денис Бобков "Боб" сказал в эфире КИЕВ24.
При этом, подчеркнул он, россияне время от времени пытаются найти какие-то пробелы в обороне украинских подразделений. Это больше похоже на разведку боем.
"Штурмовые группы маленькие, к ним не привлечена тяжелая бронированная техника. Враг использует кроссовые мотоциклы. Применение авиации также не отмечается", - отметил "Боб".
Он добавил, что россияне также перестали использовать КАБ.
Ранее говорилось, что враг продвинулся около четырех населенных пунктов.