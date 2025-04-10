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- Війна
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Ситуація на фронті: військовий оцінив активність ворога
Окупанти не залучають важку броньовану техніку та авіацію на східному фронті
Наразі ворог дещо знизив свою активність на фронті. Кількість штурмів, техніки та військових значно менша, ні була місяць тому.
Про це старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков "Боб" сказав в етері КИЇВ24.
При цьому, наголосив він, росіяни час від часу намагаються вишукати якісь прогалини в обороні українських підрозділів. Це більше схоже на розвідку боєм.
“Штурмові групи маленькі, до них не залучена важка броньована техніка. Ворог використовує кросові мотоциклами. Застосування авіації також не відзначається”, — зазначив “Боб”.
Він додав, що росіяни також перестали використовувати КАБи.
Раніше йшлося про те, що ворог просунувся біля чотирьох населених пунктів.