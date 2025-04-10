Ситуація на фронті: військовий оцінив активність ворога

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

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Наразі ворог дещо знизив свою активність на фронті. Кількість штурмів, техніки та військових значно менша, ні була місяць тому.

Про це старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков "Боб" сказав в етері КИЇВ24.

При цьому, наголосив він, росіяни час від часу намагаються вишукати якісь прогалини в обороні українських підрозділів. Це більше схоже на розвідку боєм.

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“Штурмові групи маленькі, до них не залучена важка броньована техніка. Ворог використовує кросові мотоциклами. Застосування авіації також не відзначається”, — зазначив “Боб”.

Він додав, що росіяни також перестали використовувати КАБи.

Раніше йшлося про те, що ворог просунувся біля чотирьох населених пунктів.