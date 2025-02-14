Коли треба їсти, щоб схуднути

Перерви між прийманнями їжі не повинні бути коротшими за 3 години та не довшими за 5 годин.

Експерти запевняють — щоб боротися з небажаними кілограмами, потрібно в правильний час снідати, обідати та вечеряти. Здорове схуднення — це насамперед правильний підхід, що враховує збалансоване харчування, регулярну фізичну активність та здоровий спосіб життя.

Основна увага приділяється поступовому зниженню ваги у безпечний для організму спосіб. Під час схуднення важлива не лише кількість споживаних калорій. Час приймання їжі також має значення. Якщо ви їсте в правильний час, це дозволить вам контролювати апетит і тим самим підвищити ефективність зниження ваги.

Дієтологи запевняють: організму краще, коли ми їмо у світлий час доби. Процеси в організмі працюють краще, коли людина добре й регулярно спить та не ігнорує свій циркадний ритм.

Ситне ранкове харчування дає більше енергії впродовж дня, а споживання калорій ввечері не сприяє активності, порушує циркадні ритми, що призводить до втоми наступного дня та зниження фізичної активності.

В який час потрібно їсти, щоб схуднути

Сніданок рекомендовано з'їсти протягом години або двох після пробудження.

Другий сніданок варто їсти приблизно за 2-4 години після сніданку. Однак їсти треба тільки тоді, коли ви дійсно відчуваєте голод, а порція має бути невеликою, щоб залишалося "місце" для основного приймання їжі.

Обідати найкраще до 15:00.

Оптимальний час для вечері — від 17 до 19 години, але, якщо ви лягаєте спати пізніше, вечерю можна відкласти. Через те, що травлення зазвичай триває три години, приблизно в цей час перед сном слід здійснити останнє приймання їжі.

Раніше ми писали, які каші на сніданок вбивають наше здоров'я. Більше про це читайте у новині.

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