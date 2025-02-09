Як відмовитися від цукру і схуднути до весни

Бажання схуднути, позбутися висипань на шкірі чи просто перестати заїдати стрес — у кожного свої причини, щоб переглянути ставлення до цукру. Сучасна промисловість пропонує нам надто багато солодкого, до якого наш організм з точки зору еволюції не звик.

Наша підшлункова залоза не пристосована до настільки солодких фруктів, сухофруктів, хлібобулочних виробів і рафінованого цукру.

Прості, але дієві способи

Не додавайте цукор

Спробуйте обмежити кількість доданого цукру у своєму раціоні. Наприклад, якщо ви звикли пити солодку каву, замість цукру з'їжте шматочок чорного шоколаду. Замість того щоб підсолодити свій перший прийом їжі додаванням меду або навіть чистого цукру, спробуйте альтернативи.

Рафінований цукор потрібно намагатися прибрати зі свого раціону повністю. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дозу цукру 25 грамів на день для дорослої людини. Однак лікарка нагадує, що потрібно брати до уваги весь цукор, який ми вживаємо в інших продуктах, що містять як повільні, так і швидкі вуглеводи.

Відмовтеся від соусів

Соуси часто містять додаткові підсолоджувачі. В одній столовій ложці кетчупу вже міститься 4 грами цукру. Американська кардіологічна асоціація рекомендує жінкам вживати максимум 25 грамів цукру на день. Саме тому важливо стежити за кількістю соусів у раціоні та не переїдати, пам'ятаючи про кількість цукру.

Робіть акцент на білок

Білок чудово допомагає контролювати залежність від цукру, оскільки він повільніше перетравлюється, тому зберігає відчуття ситості довше.

Раніше ми писали про продукти та напої, від яких росте живіт. Більше про це читайте у новині.

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