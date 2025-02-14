Когда нужно кушать, чтобы похудеть

Перерывы между приемами пищи не должны быть короче 3 часов и не длиннее 5 часов.

Эксперты уверяют — чтобы бороться с нежелательными килограммами, нужно в правильное время завтракать, обедать и ужинать. Здоровое похудение – это, прежде всего, правильный подход, учитывающий сбалансированное питание, регулярную физическую активность и здоровый образ жизни.

Основное внимание уделяется постепенному понижению веса безопасным для организма способом. При похудении важно не только количество потребляемых калорий. Время приема пищи также имеет значение. Если вы едите в правильное время, это позволит вам контролировать аппетит и тем самым повысить эффективность понижения веса.

Диетологи уверяют: организму лучше, когда мы едим в светлое время суток. Процессы в организме работают лучше, когда человек хорошо и регулярно спит и не игнорирует свой циркадный ритм.

Сытное утреннее питание дает больше энергии в течение дня, а потребление калорий вечером не способствует активности, нарушает циркадные ритмы, что приводит к усталости на следующий день и снижению физической активности.

В какое время нужно кушать, чтобы похудеть

Завтрак рекомендуется съесть в течение часа или двух после пробуждения.

Второй завтрак следует есть примерно через 2-4 часа после завтрака. Однако кушать нужно только тогда, когда вы действительно чувствуете голод, а порция должна быть небольшой, чтобы оставалось место для основного приема пищи.

Обедать лучше всего до 15:00.

Оптимальное время для ужина – с 17 до 19 часов, но, если вы ложитесь спать позже, ужин можно отложить. В связи с тем, что пищеварение обычно занимает три часа, примерно в это время перед сном следует осуществить последний прием пищи.

Ранее мы писали, какие каши на завтрак убивают наше здоровье. Больше об этом читайте в новости.

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