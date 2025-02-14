Могилевська вивела в світ старшу доньку і заговорила про весілля

Відома співачка Наталя Могилевська стала однією з гостей на нещодавньому концерті MONATIK. Артистка зізналася, що прийшла на захід не сама.

Столичний бомонд зібрався на новому шоу від MONATIK. На дійство прийшли подивитися майже всі топзірки шоубізнесу, причому разом зі своїми родинами. Серед зірок редакція ТСН.ua побачила на танцполі і Наталю Могилевську. Артистка зізналася нам, що на концерті присутня і її старша донька з подружками.

"Мішель дуже любить творчість Монатіка, тому я не могла її не відпустити. Це її перший вихід в світ на концерт, до цього вона була тільки на моїх виставах "Доньки" та "Я вдома". Напередодні вона навіть трохи хвилювалася", – розповідає ТСН.ua зірка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, старшій доньці Могилевської вже 13 років, вона навчається в столичній школі, де ніхто не знає, хто її батьки. Ба більше, сама артистка досі не показує обличчя обох доньок (молодшій Софії – чотири роки), аби не привертати до них суспільної уваги. На наше запитання Наталії, чи планує вона весілля цього року зі своїм цивільним чоловіком, вона відповіла: "Це точно не на часі, поки я про це навіть не думаю. Все стається в житті, коли має статися. Мене зараз все цілком задовольняє".

Наталія Могилевська

Також ми не могли не запитати народну артистку про її досить незвичне вбрання, а саме – взуття і піджак навиворіт. "Ви ж знаєте, я люблю експериментувати, – сміється артистка у коментарі для ТСН.ua. – Купила собі нові коричневі чобітки, а потім вирішила пофарбувати їх білою фарбою. Так вони, мені здається, набагато оригінальніші. Щодо піджаку, він був так круто зроблений зсередини, і мені було прикро, що цього ніхто не бачить, тому і одягнула його навиворіт. І у цьому, до речі, є якась філософія: внутрішній світ людини повинен бути так само красивим, як і зовнішній".

Дмитро Монатік / Фото: прес-служба MONATIK

До слова, свого часу саме Наталя Могилевська запросила Дмитра Монатіка до свого колективу і вмовила переїхати до столиці з Луцька. "Я обожнюю талановитих людей, у мене є на них чуйка. Дмитро працював в моєму шоубалеті і був залучений до створення хореографічних студій на базі школи талантів, – ділиться з ТСН.ua Могилевська. – До речі, свої перші пісні Дмитро написав теж для мене, просто вони так і не вийшли в світ. І ці композиції, до речі, зовсім інші, більш філософсько-глибокі. Так що, можливо, я ще колись вас здивую".

Нагадаємо, в День святого Валентина артистка виклала фото у Мережу, де показала, як провела святковий ранок.

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