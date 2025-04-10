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Рецепт салату з буряка з квасолею
Ситний та корисний салат із буряка з квасолею без майонезу, який можна приготувати у будь-яку пору року.
Якщо у вас є відварені буряки, то салат готується за лічені хвилини. Квасолю використовуйте як відварену, так і консервовану.
Інгредієнти:
буряк – 500 г;
квасоля червона консервована – 250 г;
часник – 2 зубчики;
сіль;
зелень (цибуля, петрушка).
Для заправки:
соєвий соус – 1 ст. л;
сік лимона – 1 ст. л;
перець чорний мелений;
оливкова олія – 2 ст л.
Приготування:
Буряк помийте, залийте гарячою водою та варіть на середньому вогні 60-70 хвилин.
Злийте рідину, остудіть, очистьте та наріжте на середні кубики.
Консервовану квасолю відкиньте на друшляк, промийте холодною водою, щоб стекла рідина.
Часник очистьте і дрібно наріжте.
Для заправки змішайте соєвий соус, сік лимона, перець чорний мелений та оливкову олію, перемішайте.
У миску викладіть буряк, квасолю, часник, додайте заправку, посоліть і перемішайте.
Під час подавання салат посипте подрібненою зеленню кропу і прикрасьте гілочкою петрушки.
Поради:
Буряк можна запекти в духовці.
Квасолю використовуйте будь-яку.
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