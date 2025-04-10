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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з буряка з квасолею

Ситний та корисний салат із буряка з квасолею без майонезу, який можна приготувати у будь-яку пору року.

Автор публікації
Катерина Труш Катерина Труш
Салат з буряка з квасолею

Салат з буряка з квасолею / © Credits

Якщо у вас є відварені буряки, то салат готується за лічені хвилини. Квасолю використовуйте як відварену, так і консервовану.

Інгредієнти:

  • буряк – 500 г;

  • квасоля червона консервована – 250 г;

  • часник – 2 зубчики;

  • сіль;

  • зелень (цибуля, петрушка).

Для заправки:

  • соєвий соус – 1 ст. л;

  • сік лимона – 1 ст. л;

  • перець чорний мелений;

  • оливкова олія – 2 ст л.

Приготування:

  1. Буряк помийте, залийте гарячою водою та варіть на середньому вогні 60-70 хвилин.

  2. Злийте рідину, остудіть, очистьте та наріжте на середні кубики.

  3. Консервовану квасолю відкиньте на друшляк, промийте холодною водою, щоб стекла рідина.

  4. Часник очистьте і дрібно наріжте.

  5. Для заправки змішайте соєвий соус, сік лимона, перець чорний мелений та оливкову олію, перемішайте.

  6. У миску викладіть буряк, квасолю, часник, додайте заправку, посоліть і перемішайте.

  7. Під час подавання салат посипте подрібненою зеленню кропу і прикрасьте гілочкою петрушки.

Поради:

  • Буряк можна запекти в духовці.

  • Квасолю використовуйте будь-яку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3
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