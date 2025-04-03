Найкращі ремонтантні сорти малини: що посадити в саду

Найкращі сорти малини

Реклама

Ремонтантна малина — це унікальний вид малини, який здатний плодоносити двічі на рік: на пагонах минулого року на початку літа та на пагонах поточного року з серпня до перших заморозків. Ця особливість дозволяє отримувати свіжі ягоди протягом тривалого періоду, що робить ремонтантні сорти надзвичайно популярними серед садівників.​

Які переваги ремонтантних сортів малини

Можливість збирати ягоди двічі на рік забезпечує стабільний та тривалий період плодоношення.​

Багато сортів мають жорсткі, прямостоячі стебла, які не потребують підв’язки, що спрощує догляд за рослинами.​

Ремонтантні сорти зазвичай мають підвищену стійкість до основних захворювань малини, що зменшує потребу в хімічних обробках.​

За належного догляду з одного куща ремонтантної малини можна отримати до 5-6 кг ягід за сезон.​

Яку малину посадити в саду чи на городі? Фахівці радять звернути увагу на такі сорти.

Найкращі сорти ремонтантної малини

Атлант:.Високорослий сорт (до 2-2,5 м) з міцними пагонами, які не потребують підв’язки. Ягоди великі, щільні, червоного кольору з глянцевою поверхнею, мають солодкий смак. Урожайність з куща може досягати 2,5 кг, а при формуванні у вигляді «малинового дерева» — до 5 кг.​ Брусвяна. Один із найпопулярніших сортів для комерційного вирощування. Кущі досягають висоти 2 м. Ягоди темно-червоні, майже бордові, з десертним смаком. Сорт відзначається високою врожайністю та тривалим періодом плодоношення.​ Королівський пінгвін. Компактний кущ висотою до 1,5 м з міцними пагонами. Ягоди чашоподібної форми, ароматні, добре витримують спеку. Сорт відзначається рясним плодоношенням та стійкістю до хвороб.​ Богатир. Потужний сорт з розтягнутим періодом плодоношення, який триває все літо. Ягоди дуже великі, масою до 20 г. Висота куща близько 1,5 м. Сорт не є ремонтантним, але завдяки тривалому плодоношенню забезпечує високий урожай.​ Брусилівський стандарт. Кущі невисокі, до 1,5 м, з міцними пагонами. Ягоди темно-червоні, майже бордові, щільні, масою до 15 мм. Сорт відзначається високою продуктивністю та стійкістю до хвороб.​ Брянське диво. Сорт з темно-червоними, видовжено-конічними ягодами солодкого смаку. Плодоношення практично безперервне: після завершення врожаю на торішніх пагонах, молоді пагони починають цвісти.​ Зюгана: Невисокий сорт (1,2-1,4 м) з компактними кущами. Ягоди невеликі, дуже солодкі. Відзначається рясним та тривалим плодоношенням, стійкістю до хвороб та шкідників.​ Ярославна: Жовтоплідна «версія» популярного сорту Брусвяна. Великі ягоди з насиченим солодким смаком дозрівають з червня і продовжують зав’язуватися до жовтня. Сорт вважається одним з найкращих серед жовтоплідних.​ Помаранчеве диво: Сорт з великими, солодкими ягодами оранжевого кольору. Основний урожай (до 70%) формується під час другого плодоношення. Кущі висотою до 1,8 м, в період плодоношення потребують підв’язки через велику кількість ягід.​ Абрикосова: Жовтоплідний сорт з ягодами, які за кольором нагадують абрикоси. Форма ягід тупоконічна, смак кисло-солодкий та ніжний, масою до 4 г. Кущі не дуже високі, з компактними гілками. Сорт стійкий до хвороб та шкідників.​

Рекомендації щодо вирощування малини

Ремонтантна малина віддає перевагу сонячним ділянкам з добре дренованим ґрунтом.​

Реклама

Для отримання двох урожаїв за сезон рекомендується залишати пагони минулого року.

Регулярне внесення органічних та мінеральних добрив сприяє підвищенню врожайності та якості ягід.​

У період активного росту та плодоношення ремонтантна малина потребує регулярного поливу. Особливо важливо забезпечити достатню кількість вологи влітку, коли формуються ягоди. Поливати потрібно рясно, але не надто часто, щоб уникнути перезволоження ґрунту. Оптимальний варіант — крапельний полив, який підтримує стабільну вологість землі.

Щоб зберегти вологу в ґрунті, зменшити кількість бур’янів і запобігти перегріву кореневої системи, рекомендується мульчувати прикореневу зону. Для цього можна використовувати солому, тирсу, компост або торф.

Хоча ремонтантні сорти малини менш схильні до грибкових захворювань, все ж необхідно регулярно оглядати рослини. Для профілактики можна застосовувати біологічні засоби захисту або народні методи, такі як настої часнику, цибулі чи календули.

Особливістю саджанців ремонтантної малини є їхня стримана здатність до розростання, що суттєво відрізняє їх від звичайної малини. Ця помірна ростова активність має свої переваги: вона значно спрощує догляд за насадженнями, оскільки малина не буде безконтрольно поширюватися за межі відведеної ділянки, позбавляючи вас від необхідності постійно боротися з її «втечами» до сусідів. Після завершення плодоношення дворічний пагін видаляється, а на його місці з’являються лише один-два нові пагони заміщення.

З іншого боку, саме ця особливість вимагає ретельного планування при закладці малиннику. Для створення повноцінної плантації необхідно одразу придбати потрібну кількість саджанців, оскільки не варто розраховувати на їхнє швидке та інтенсивне розростання. При визначенні кількості саджанців слід враховувати рекомендовану схему посадки: кущі в ряду розміщують на відстані близько 50 сантиметрів один від одного, а між рядами залишають не менше 1 метра для зручного догляду та збору врожаю.