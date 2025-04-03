Лучшие ремонтантные сорта малины: что посадить в саду

Лучшие сорта малины

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Ремонтантная малина — это уникальный вид малины, который способен плодоносить дважды в год: на побегах прошлого года в начале лета и на побегах текущего года с августа до первых заморозков. Эта особенность позволяет получать свежие ягоды в течение длительного периода, что делает ремонтантные сорта чрезвычайно популярны среди садоводов.

Какие преимущества ремонтантных сортов малины

Возможность собирать ягоды дважды в год обеспечивает стабильный и длительный период плодоношения.

Многие сорта имеют жесткие, прямостоячие стебли, не требующие подвязки, что упрощает уход за растениями.

Ремонтантные сорта обычно имеют повышенную устойчивость к основным заболеваниям малины, что уменьшает потребность в химических обработках.

При надлежащем уходе с одного куста ремонтантной малины можно получить до 5-6 кг ягод за сезон.

Какую малину посадить в саду или в огороде? Специалисты советуют обратить внимание на такие сорта.

Лучшие сорта ремонтантной малины

Атлант: .Высокорослый сорт (до 2-2,5 м) с крепкими побегами, не требующими подвязки. Ягоды крупные, плотные, красного цвета с глянцевой поверхностью, обладают сладким вкусом. Урожайность с куста может достигать 2,5 кг, а при формировании в виде «малинового дерева» — до 5 кг. Брювяно. Один из самых популярных сортов для коммерческого выращивания. Кусты достигают высоты 2 м. Ягоды темно-красные, почти бордовые, с десертным вкусом. Сорт отличается высокой урожайностью и длительным периодом плодоношения. Королевский пингвин. Компактный куст высотой до 1,5 м с крепкими побегами. Ягоды чашевидной формы, ароматные, хорошо выдерживают жару. Сорт отличается обильным плодоношением и устойчивостью к болезням. Богатырь. Мощный сорт с растянутым периодом плодоношения, который длится все лето. Ягоды очень крупные, массой до 20 г. Высота куста около 1,5м. Сорт не ремонтантный, но благодаря длительному плодоношению обеспечивает высокий урожай. Брусиловский стандарт. Кусты невысокие, до 1,5 м, с крепкими побегами. Ягоды темно-красные, почти бордовые, плотные, массой до 15 мм. Сорт отличается высокой производительностью и устойчивостью к болезням. Брянское чудо. Сорт с темно-красными, удлиненно-коническими ягодами сладкого вкуса. Плодоношение практически непрерывное: после завершения урожая на прошлогодних побегах, молодые побеги начинают цвести. Зюгана: Невысокий сорт (1,2-1,4 м) с компактными кустами. Ягоды небольшие, очень сладкие. Отмечается обильным и длительным плодоношением, стойкостью к болезням и вредителям. Ярославна: Желтоплодная «версия» популярного сорта Брусвяна. Большие ягоды с насыщенным сладким вкусом созревают с июня и продолжают завязываться до октября. Сорт считается одним из лучших среди желтоплодных. Оранжевое чудо: Сорт с большими сладкими ягодами оранжевого цвета. Основной урожай (до 70%) формируется во время второго плодоношения. Кусты высотой до 1,8 м, в период плодоношения нуждаются в подвязке из-за большого количества ягод. Абрикосовая: Желтоплодный сорт с ягодами, по цвету напоминающими абрикосы. Форма ягод тупоконическая, вкус кисло-сладкий и нежный массой до 4 г. Кусты не очень высоки, с компактными ветками. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

Рекомендации по выращиванию малины

Ремонтантная малина предпочитает солнечные участки с хорошо дренированной почвой.

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Для получения двух урожаев за сезон рекомендуется покидать побеги в прошлом году.

Регулярное внесение органических и минеральных удобрений способствует повышению урожайности и качества ягод.

В период активного роста и плодоношения ремонтантная малина требует регулярного полива. Особенно важно обеспечить достаточное количество влаги летом, когда формируются ягоды. Поливать нужно обильно, но не слишком часто, чтобы избежать переувлажнения почвы. Оптимальный вариант — капельный полив, поддерживающий стабильную влажность земли.

Чтобы сохранить влагу в почве, уменьшить количество сорняков и предотвратить перегрев корневой системы, рекомендуется мульчировать прикорневую зону. Для этого можно использовать солому, опилки, компост или торф.

Хотя ремонтантные сорта малины менее подвержены грибковым заболеваниям, все же необходимо регулярно осматривать растения. Для профилактики можно применять биологические средства защиты или народные методы, такие как настои чеснока, лука или календулы.

Особенностью саженцев ремонтантной малины является сдержанная способность к разрастанию, что существенно отличает их от обычной малины. Эта умеренная ростовая активность имеет свои преимущества: она значительно упрощает уход за насаждениями, поскольку малина не будет бесконтрольно распространяться за пределы отведенного участка, избавляя вас от необходимости постоянно бороться с ее «бегством» к соседям. После завершения плодоношения двухлетний побег удаляется, а на его месте появляются только один-два новых побега замещения.

Не считая того, конкретно эта изюминка просит кропотливого планирования при закладке малинника. Для создания полноценной плантации необходимо сразу приобрести нужное количество саженцев, поскольку не стоит рассчитывать на их быстрое и интенсивное разрастание. При определении количества саженцев следует учитывать рекомендованную схему посадки: кусты в ряду размещают на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга, а между рядами оставляют не менее 1 метра для удобного ухода и сбора урожая.