Когда обрезать туи: советы садоводов, чтобы не испортить дерево

Когда обрезать туи. / © Фото из открытых источников

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Обрезка туи - не только эстетическая процедура, которая придает растению привлекательную форму, но и важный этап ухода, способствующий формированию здоровой густой кроны и предотвращает развитие болезней. Хотя туя и не считается капризным растением, неправильная или несвоевременная обрезка может серьезно повредить, а иногда и погубить ее.

Садоводы компании Dendro Protect рекомендуют четко следовать советам специалистов.

Когда следует делать первую обрезку?

Пока туе не исполнилось два года, обрезку лучше отложить. Молодые саженцы еще не окрепли, и такая процедура может для них оказаться губительной. Оптимальное время для первой обрезки – на 2–3 год жизни, когда дерево уже хорошо прижилось.

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Лучше всего обрезать туи весной – до начала активного роста. Впрочем, санитарную обрезку следует проводить дважды в год: ранней весной и осенью перед похолоданиями. Это будет способствовать хорошему развитию растения.

Перед обрезкой важно учесть одну особенность туи – она не имеет спящих почек, поэтому срезать всю зеленую массу нельзя. Рекомендуется оставлять не менее двух третей хвои, чтобы не разрушить растение.

Также специалисты советуют работать в садовых перчатках и защитной одежде – туя выделяет смолу, которую тяжело отстирать. Инструмент для обрезки должен быть острым и обязательно продезинфицированным, чтобы снизить риск травмирования дерева или инфекций.

Когда обрезать туи. / © Фото из открытых источников

Весенняя или осенняя обрезка: когда лучше?

Осенняя обрезка помогает подготовить дерево к зиме. В этом периоде допускается удаление не только сухих, но и живых побегов, ориентируясь на желаемую форму кроны. Важно успеть до наступления заморозков: температура должна быть не ниже +5…+7°С. В южных регионах оптимальным периодом считается середина октября – начало ноября. Обязательное условие – сухая погода.

На что еще обратить внимание?

Обрезку нужно производить только чистыми и хорошо заточенными инструментами – это уменьшает повреждение и помогает избежать инфицирования. Лезвия желательно продезинфицировать перед каждым использованием. Садовые перчатки и защитная одежда пригодятся, поскольку туи выделяют много смолы, которую сложно отстирать.

Перед процедурой туи внимательно осматривают, определяя, какие ветки засохли или желтеть начали. Во время весенней обрезки желательно удалить несколько здоровых побегов — для профилактики вредителей. Но важно делать это осторожно, не нарушая общую симметрию кроны.

Садоводы советуют использовать только острые инструменты, которые следует предварительно дезинфицировать. Во время обрезки выделяется много смолы, поэтому защитная одежда и перчатки обязательны.

Когда обрезать туи. / © Фото из открытых источников

Выбор сорта влияет на потребность в обрезке

Туя "Изумруд" практически не нуждается в стрижке - ее крона сохраняет аккуратную форму естественным образом. Сорт "Брабанд" нуждается в уходе чаще: без регулярной обрезки он быстро теряет декоративность. Коломна подходит для создания высоких колоновидных форм, но требует частого укорочения верхушки. Для формирования шаровидных декоративных деревьев следует выбрать Тедди или Данику.

Растения, растущие в тени, обычно формируют меньшую крону и требуют меньшего внимания. А вот растущие на солнце туи лучше подстригать по меньшей мере дважды в год.

Советы экспертов: как обрезать правильно

Лучшее время – весна. Если обрезку не успели провести, можно сделать это летом, к середине сезона.

Обрезать лучше в сухую, пасмурную погоду. После дождя возрастает риск инфекций, а прямое солнце может вызвать ожоги срезов.

Нельзя укорачивать верхушку более чем на 15%, чтобы не повредить зрелую древесину.

После процедуры растение следует подпитать: подойдут минеральные удобрения или стимуляторы роста.

Обрезка – ключ к хорошей форме, крепкому и здоровому росту туй. Но она должна быть обязательно грамотной.

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