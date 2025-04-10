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Весняне підживлення лохини: які добрива зроблять урожай щедрим
Весняне підживлення ягід вкрай важливе для забезпечення доброго врожаю
Лохина – вибаглива ягідна культура, яка потребує особливого догляду. Щоб отримати великий і солодкий урожай, потрібно правильно обирати добрива та дотримуватись оптимального графіка підживлення.
ТСН.ua зібрав корисні поради.
Перше підживлення: що потрібно знати
Перше весняне підживлення лохини проводять у кінці березня або на початку квітня. Для цього використовують азотовмісні добрива, такі як: сульфат амонію; нітроамофоска.
Перед внесенням добрив важливо добре полити кущі, а після – замульчувати їх торфом, сосновими шишками чи тирсою.
Друге підживлення: які добрива використовувати
Наприкінці весни або на початку літа слід провести друге підживлення, яке сприяє збільшенню розміру ягід і покращенню їхньої солодкості. Для цього застосовують: сульфат калію; сульфат магнію. Також можна використовувати сечовину та аміачну селітру.
Підживлення проводять у теплу погоду, бажано після дощу, вранці або ввечері.
Які добрива можуть зашкодити лохині
Не можна підживлювати лохину наступними добривами:
деревний попіл;
перегній;
гній та пташиний послід.
Ці органічні добрива роблять ґрунт лужним, що негативно впливає на ріст та розвиток рослини, оскільки лохина потребує кислого середовища.
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