Весняне підживлення лохини: які добрива зроблять урожай щедрим

Лохина – вибаглива ягода, яка потребує правильного підживлення / © Unsplash

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Лохина – вибаглива ягідна культура, яка потребує особливого догляду. Щоб отримати великий і солодкий урожай, потрібно правильно обирати добрива та дотримуватись оптимального графіка підживлення.

ТСН.ua зібрав корисні поради.

Перше підживлення: що потрібно знати

Перше весняне підживлення лохини проводять у кінці березня або на початку квітня. Для цього використовують азотовмісні добрива, такі як: сульфат амонію; нітроамофоска.

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Перед внесенням добрив важливо добре полити кущі, а після – замульчувати їх торфом, сосновими шишками чи тирсою.

Друге підживлення: які добрива використовувати

Наприкінці весни або на початку літа слід провести друге підживлення, яке сприяє збільшенню розміру ягід і покращенню їхньої солодкості. Для цього застосовують: сульфат калію; сульфат магнію. Також можна використовувати сечовину та аміачну селітру.

Підживлення проводять у теплу погоду, бажано після дощу, вранці або ввечері.

Які добрива можуть зашкодити лохині

Не можна підживлювати лохину наступними добривами:

деревний попіл;

перегній;

гній та пташиний послід.

Ці органічні добрива роблять ґрунт лужним, що негативно впливає на ріст та розвиток рослини, оскільки лохина потребує кислого середовища.

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