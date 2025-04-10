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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Весняне підживлення лохини: які добрива зроблять урожай щедрим

Весняне підживлення ягід вкрай важливе для забезпечення доброго врожаю

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лохина – вибаглива ягода, яка потребує правильного підживлення

Лохина – вибаглива ягода, яка потребує правильного підживлення / © Unsplash

Лохина – вибаглива ягідна культура, яка потребує особливого догляду. Щоб отримати великий і солодкий урожай, потрібно правильно обирати добрива та дотримуватись оптимального графіка підживлення.

ТСН.ua зібрав корисні поради.

Перше підживлення: що потрібно знати

Перше весняне підживлення лохини проводять у кінці березня або на початку квітня. Для цього використовують азотовмісні добрива, такі як: сульфат амонію; нітроамофоска.

Перед внесенням добрив важливо добре полити кущі, а після – замульчувати їх торфом, сосновими шишками чи тирсою.

Друге підживлення: які добрива використовувати

Наприкінці весни або на початку літа слід провести друге підживлення, яке сприяє збільшенню розміру ягід і покращенню їхньої солодкості. Для цього застосовують: сульфат калію; сульфат магнію. Також можна використовувати сечовину та аміачну селітру.

Підживлення проводять у теплу погоду, бажано після дощу, вранці або ввечері.

Які добрива можуть зашкодити лохині

Не можна підживлювати лохину наступними добривами:

  • деревний попіл;

  • перегній;

  • гній та пташиний послід.

Ці органічні добрива роблять ґрунт лужним, що негативно впливає на ріст та розвиток рослини, оскільки лохина потребує кислого середовища.

Нагадаємо, раніше ми писали, як і коли правильно садити салат, аби мати гарний врожай.

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